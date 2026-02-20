Medellín

Mejores barrios para vivir en Medellín: ¿el suyo está en la lista?

Se caracterizan por tener espacios culturales y otros aspectos que los destacan en la capital antioqueña.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

20 de febrero de 2026, 1:23 p. m.
Vista de Medellín, Colombia, desde las montañas circundantes. Foto: Getty Images

Medellín se ha convertido en una ciudad soñada para vivir; sin embargo, muchas personas desconocen cuáles son esos barrios que llaman más la atención.

¿Dónde vivir en Medellín? Guía de barrios y disponibilidad de viviendas

Medellín es la capital del departamento de Antioquia y es un centro económico e industrial importante para Colombia.

Panorámica de Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín.

Empresas que se destacan en la industria colombiana han tenido su nacimiento allí. Pese a eso, Medellín también se ha convertido en un centro cultural relevante: su desarrollo urbanístico y su calidez humana le han permitido destacarse entre las distintas ciudades colombianas.

De acuerdo con la lista difundida por el portal de Metrocuadrado, estos serían los mejores barrios para vivir en esta ciudad.

Lista de mejores barrios para vivir en Medellín

  • Laureles: un barrio muy famoso que combina aspectos tradicionales y modernos. También se ha configurado como un epicentro de dinámicas de entretenimiento en la ciudad y cuenta con una oferta gastronómica importante. Además, este barrio fue catalogado por la revista Time Out en 2023 como el barrio “más cool del mundo”. Queda cerca del Estadio Atanasio Girardot, escenario de espectáculos deportivos y también de eventos artísticos de talla mundial.
  • Loma de los Bernal: un barrio tranquilo que se caracteriza por sus edificios residenciales. Puede ser perfecto para quienes disfrutan de un ambiente sobrio, ideal para descansar, aspectos que le han permitido ser uno de los más apetecidos en la ciudad.
  • Castropol: un barrio que se considera central y que alberga una oferta importante de entretenimiento. Además, se encuentra en un ambiente tranquilo que cautiva a muchas personas. Su combinación de urbanismo con vegetación hace que sus residentes puedan tener una experiencia natural en medio de la ciudad.

Es importante mencionar que la clasificación de barrios es subjetiva y depende de las prioridades que tenga cada persona en relación con lo que ofrece cada ubicación. También los gustos van cambiando con el pasar del tiempo y las modas modifican la preferencia por uno u otro lugar.

Barrio Prado Centro, en Medellín. Foto: Instagram: @renecordobardila

Por ejemplo, está el caso del barrio Prado Centro, que durante muchos años albergó a las élites de la ciudad.

Parece Suiza, pero es un barrio de Medellín: albergó las élites de la ciudad

En este barrio se pueden encontrar casas de diferentes tendencias arquitectónicas, como chalets suizos o viviendas de estilo norteamericano.

Este barrio llama la atención entre los transeúntes, quienes por un momento se visualizan en otro país o en otro continente con tan solo ver sus fachadas.

Este barrio se construyó a partir de la venta de lotes de la finca La Polca.

