“La suerte de muchas EPS está echada”: Daniel Quintero reconoció fracaso de intervenciones y habló de corrupción

El superintendente de Salud, Daniel Quintero, aseguró que las intervenciones realizadas a las EPS, de este y todos los gobienos, no han logrado recuperar las entidades y afirmó que esa situación evidencia la necesidad de una reforma estructural al sistema de salud en Colombia.

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Durante sus declaraciones, el funcionario coincidió con el reciente informe de la Contraloría y sostuvo que las intervenciones “no han funcionado, ni en este ni en ningún gobierno”.

Según explicó, uno de los principales problemas es que los interventores no tienen capacidad para capitalizar las EPS y, en muchos casos, terminan enfrentándose a entidades completamente quebradas.

Quintero aseguró que varias EPS intervenidas llegaron a una situación crítica por presuntos manejos irregulares de recursos públicos destinados a la salud. Incluso afirmó que algunas entidades habrían usado dineros del sistema para otros fines, mientras ocultaban la gravedad de sus problemas financieros.

“Las EPS hoy intervenidas por el Gobierno son las que entraron en cuidados intensivos muchas veces porque desviaron los recursos de la salud, porque se dedicaron a construir campos de golf, a comprar hoteles y clínicas en otros países con la plata que les daba el Gobierno”, afirmó.

El superintendente también lanzó fuertes críticas contra la Superintendencia de Salud y aseguró que históricamente la entidad ha tenido fallas graves en el manejo de información y en los procesos de vigilancia y control.

Aseguró además que su llegada a la entidad tiene como objetivo fortalecer la capacidad de supervisión del Estado, combatir la corrupción y proteger a los pacientes afectados por la crisis del sistema.

“Mi misión, por orden del presidente, es cambiar esto, perseguir la corrupción, darle la verdad a la Supersalud y proteger a los pacientes que terminan siendo las víctimas”, señaló.

Quintero insistió en que las intervenciones no pueden verse como la solución definitiva al problema de las EPS, sino como una muestra del deterioro estructural del modelo actual.

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“Las intervenciones no son la reforma a la salud; por el contrario, son la demostración de que se necesita una reforma a la salud”, sostuvo.

El funcionario también advirtió que, cuando el Estado toma control de una EPS, muchas veces encuentra entidades con deudas millonarias, cifras maquilladas y graves fallas operativas, administrativas y jurídicas.

“Cuando se interviene, se encuentra que habían maquillado las cifras, que estaban tremendamente endeudadas”, afirmó.

Finalmente, lanzó una de las frases más contundentes sobre el futuro de varias entidades actualmente intervenidas: “La suerte de muchas de esas EPS, de la mayoría, está echada”.

Las declaraciones de Daniel Quintero se conocen en medio de la creciente discusión nacional sobre la crisis del sistema de salud, el desabastecimiento de medicamentos y las dificultades financieras que enfrentan varias EPS del país.