Revise los cortes de agua en Bogotá del 30 de junio al 2 de julio; varios barrios se verán afectados

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) realizará trabajos de mantenimiento entre el martes 30 de junio y el jueves 2 de julio de 2026, lo que ocasionará suspensiones temporales del servicio de agua en varias localidades de Bogotá y en sectores del municipio de Soacha, Cundinamarca.

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Según la entidad, las intervenciones buscan prevenir daños mayores en las redes de distribución, realizar mantenimiento preventivo y correctivo, instalar válvulas, ejecutar empates de redes y verificar equipos del sistema, con el fin de mejorar la prestación del servicio.

Este martes 30 de junio los cortes se concentrarán en sectores de las localidades de Kennedy, Barrios Unidos y Engativá. En Kennedy, el Conjunto Residencial Recodo del Tintal tendrá suspensión desde las 10:00 a. m. por hasta 24 horas debido a mantenimiento preventivo.

En Barrios Unidos, más de 20 sectores, entre ellos Galerías, Palermo, San Felipe, Siete de Agosto y Campín, tendrán una interrupción de hasta cuatro horas a partir de las 10:00 a. m. por mantenimiento correctivo. En Engativá, los barrios San José, La Cofradía, La Rosita y La Veracruz estarán sin servicio durante cuatro horas por verificación de macromedidor.

Ese mismo día también habrá suspensión en los barrios Colmena y El Ático, en Soacha, desde las 10:00 a. m. y por hasta 24 horas.

Para el miércoles 1 de julio, la localidad de Suba será una de las afectadas, específicamente en el sector comprendido entre la carrera 58A y la carrera 62 (o calle 80), de la calle 183 a la calle 191, cortes que comenzarán desde las 10:00 a. m. con una duración de hasta 24 horas.

Otras zonas afectadas serán Usaquén, en el cuadrante de la carrera 15 a la carrera 45, entre las calles 116 y 127; y Kennedy, desde la calle 48A sur hasta la calle 50 sur, entre la carrera 77X bis A y la carrera 79, dando inicio también a las 10:00 a. m.

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El jueves 2 de julio continuarán los cortes programados de agua en Bogotá por trabajos de la EAAB. En Chapinero, los barrios El Chicó, Chicó Norte y Chicó Norte II Sector tendrán suspensión del servicio desde las 10:00 a. m. y hasta por 24 horas debido al desvío de redes del acueducto. En Suba, Tibabuyes Universal, Sabana de Tibabuyes, Rincón de Santa Inés y Tibabuyes estarán sin agua desde las 8:00 a. m. por instalación de una válvula.

En Kennedy, los barrios Provivienda Occidental, Carvajal y Los Cristales tendrán cortes desde las 10:00 a. m. por mantenimiento preventivo, mientras que Hipotecho, Hipotecho Occidental y Nueva Marsella estarán sin servicio desde las 8:00 a. m. por un cierre a terceros. En Ciudad Bolívar, la suspensión afectará a Cedritos del Sur, El Minuto de María, Quiba Urbano y Quiba desde las 10:00 a. m. por trabajos de mantenimiento preventivo. Además, en Soacha el barrio Santillana tendrá un corte de agua desde las 10:00 a. m. y hasta por 24 horas debido a un cierre a terceros.

La EAAB recomendó a los usuarios llenar el tanque de reserva de la vivienda antes del inicio de los cortes, consumir el agua almacenada en recipientes antes de 24 horas y hacer un uso racional del recurso, priorizando actividades esenciales como el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Asimismo, informó que durante las suspensiones prestará el servicio de carrotanques con prioridad para clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público. Este servicio puede solicitarse a través de la Acualínea 116.