Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el martes 10 de febrero

Este martes, 10 de febrero, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5.
De tal modo, los automóviles con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0 podrán circular sin restricciones.
Es de recordar que la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.
Así rige el pico y placa para carros particulares en Bogotá, en lo que resta de febrero:
- Miércoles 11 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Jueves 12 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes 13 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Sábado 14 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 15 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.
- Lunes 16 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Martes 17 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Miércoles 18 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Jueves 19 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Viernes 20 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado 21 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 22 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.
- Lunes 23 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Martes 24 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 25 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Jueves 26 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes 27 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Sábado 28 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.
Restricción para taxis
Entre tanto, para los taxis, el martes 10 de febrero el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 5 y 6.
De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
En el caso de los taxis, la medida empieza a regir de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.
Los vehículos exceptuados de la medida de pico y placa en Bogotá
- Vehículos eléctricos y de cero emisiones contaminantes.
- Caravana presidencial.
- Vehículo de servicio diplomático o consular.
- Funerarias o agencias mortuorias.
- Vehículos de organismos de seguridad del Estado.
- Vehículos de emergencia.
- Vehículos utilizados para el transporte de personas en condición de discapacidad.
- Vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios. (Exclusivamente para mantenimiento y reparación de redes).
- Vehículos destinados al control del tráfico y grúas.
- Vehículos de control de emisiones y vertimientos.
- Motocicletas.
- Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.
- Vehículos de medios de comunicación.
- Vehículos de autoridades judiciales.
- Vehículos de transporte escolar.
- Vehículos destinados a la enseñanza automovilística. (Tipo automóvil, campero y camioneta).
- Vehículos híbridos cuya motorización sea por combustión (diésel o gasolina) y funcionen, alternada o simultáneamente, con motor eléctrico.
- Los vehículos cuyo propietario o locatario haya solicitado voluntariamente el Permiso Especial de Acceso a Área con Restricción Vehicular (pico y placa solidario) y haya aceptado y cumplido todos los términos y condiciones, establecidos por la Secretaría Distrital de Movilidad.