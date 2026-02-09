VEHÍCULOS

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el martes 10 de febrero

Conductor que incumpla la medida, deberá pagar una costosa multa.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Redacción Vehículos
9 de febrero de 2026, 10:23 a. m.
Imagen de referencia. Archivo.
Imagen de referencia. Archivo. Foto: Twitter: @SectorMovilidad

Este martes, 10 de febrero, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5.

De tal modo, los automóviles con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0 podrán circular sin restricciones.

Es de recordar que la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

Traspaso de vehículos a persona indeterminada queda suspendido en Colombia: esta es la razón

Así rige el pico y placa para carros particulares en Bogotá, en lo que resta de febrero:

  • Miércoles 11 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Jueves 12 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Viernes 13 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Sábado 14 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.
  • Domingo 15 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.
  • Lunes 16 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Martes 17 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Miércoles 18 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Jueves 19 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Viernes 20 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Sábado 21 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.
  • Domingo 22 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.
  • Lunes 23 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Martes 24 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Miércoles 25 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Jueves 26 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Viernes 27 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Sábado 28 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.
Curso y licencia de conducción gratis para mujeres: estos son los requisitos para acceder al beneficio

Restricción para taxis

Entre tanto, para los taxis, el martes 10 de febrero el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 5 y 6.

Vehículos

Presidente de Toyota vuelve a cargar contra los carros eléctricos mientras defiende a los híbridos

Vehículos

Impulsan cambios que pondrían a conductores a cumplir nuevas reglas: decisión está en manos de los tribunales

Vehículos

BYD demandó a Estados Unidos: ¿por qué tomó esta decisión y qué efectos podría tener para el mercado de carros eléctricos?

Vehículos

Movilidad en Bogotá para este lunes, 9 de febrero: así están las principales vías de la ciudad

Vehículos

El error que muchos cometen al poner el freno de mano: lo hacen pensando que así se debe activar

Vehículos

Traspaso de vehículos a persona indeterminada queda suspendido en Colombia: esta es la razón

Vehículos

El mercado de vehículos de lujo en Colombia crece, pero la formación técnica sigue siendo limitada: “Hay poca gente preparada”

Vehículos

Así rotará el pico y placa en Bogotá el viernes 6 de febrero, un día después del Día sin Carro y Moto

Vehículos

Ojo, conductores: así quedaron actualizadas las tarifas del pico y placa solidario en Bogotá para 2026

Vehículos

Pico y placa en Bogotá 2026: ¿cambia la rotación para este martes 3 de febrero?

De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

En el caso de los taxis, la medida empieza a regir de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.

Los vehículos exceptuados de la medida de pico y placa en Bogotá

  • Vehículos eléctricos y de cero emisiones contaminantes.
  • Caravana presidencial.
  • Vehículo de servicio diplomático o consular.
  • Funerarias o agencias mortuorias.
  • Vehículos de organismos de seguridad del Estado.
  • Vehículos de emergencia.
  • Vehículos utilizados para el transporte de personas en condición de discapacidad.
  • Vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios. (Exclusivamente para mantenimiento y reparación de redes).
  • Vehículos destinados al control del tráfico y grúas.
  • Vehículos de control de emisiones y vertimientos.
  • Motocicletas.
  • Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.
  • Vehículos de medios de comunicación.
  • Vehículos de autoridades judiciales.
  • Vehículos de transporte escolar.
  • Vehículos destinados a la enseñanza automovilística. (Tipo automóvil, campero y camioneta).
  • Vehículos híbridos cuya motorización sea por combustión (diésel o gasolina) y funcionen, alternada o simultáneamente, con motor eléctrico.
  • Los vehículos cuyo propietario o locatario haya solicitado voluntariamente el Permiso Especial de Acceso a Área con Restricción Vehicular (pico y placa solidario) y haya aceptado y cumplido todos los términos y condiciones, establecidos por la Secretaría Distrital de Movilidad.

Más de Vehículos

Logo de Toyota

Presidente de Toyota vuelve a cargar contra los carros eléctricos mientras defiende a los híbridos

Incumplir la medida del pico y placa puede traer fuertes multas económicas.

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el martes 10 de febrero

¿Quiénes manejan mejor, los hombres o las mujeres?

Impulsan cambios que pondrían a conductores a cumplir nuevas reglas: decisión está en manos de los tribunales

El Yangwang U9 es el superdeportivo de BYD.

BYD demandó a Estados Unidos: ¿por qué tomó esta decisión y qué efectos podría tener para el mercado de carros eléctricos?

Así se encuentra la movilidad a la altura de la estación Héroes de TransMilenio.

Movilidad en Bogotá para este lunes, 9 de febrero: así están las principales vías de la ciudad

Conocer cómo arrancar un carro en una subida sin el freno de mano es un paso importante.

El error que muchos cometen al poner el freno de mano: lo hacen pensando que así se debe activar

Plan retorno en Bogotá (Archivo)

Traspaso de vehículos a persona indeterminada queda suspendido en Colombia: esta es la razón

Ventas de autos de lujo crecieron 16,6 % en Colombia y LM3 Performance le apuesta a crear talento para el sector

El mercado de vehículos de lujo en Colombia crece, pero la formación técnica sigue siendo limitada: “Hay poca gente preparada”

La producción en serie del nuevo BMW i3 comenzará en la segunda mitad de 2026

BMW i3 ya tiene ejemplares de prueba: el eléctrico alemán empezaría producción en serie a mediados de 2026

Conducir en carretera

Hábitos que parecen inofensivos a la hora de manejar, pero que pueden llevarlo a dañar el motor y otras partes de su carro

Noticias Destacadas