Curso y licencia de conducción gratis para mujeres: estos son los requisitos para acceder al beneficio

Se trata de una estrategia que también ofrece otros tres cursos s de formación diseñados exclusivamente para mujeres.

Camilo Eduardo Castro Cetina

5 de febrero de 2026, 2:37 p. m.
Licencia de conducir para mujeres es gratis en esta localidad de Bogotá.
Licencia de conducir para mujeres es gratis en esta localidad de Bogotá. Foto: Getty Images

La Alcaldía de Ciudad Bolívar anunció la apertura de inscripciones para el curso de formación en conducción para obtener la licencia tipo C1, el cual estará disponible para mujeres entre 18 y 60 años.

Las mujeres podrán tramitar la licencia de forma gratuita. Foto: Getty Images

Según se conoció, esta oferta hace parte de la estrategia llamada ‘Mujeres con autonomía económica’, la cual busca aumentar las posibilidades para que este grupo poblacional aumente sus oportunidades de empleo y sus fuentes de generación de ingresos.

Con este curso, que hace parte de un total de 4 ofertas enmarcadas bajo la mencionada estrategia, quienes cumplan los requisitos podrán acceder a la formación y luego, al trámite de la licencia de conducción sin ningún costo.

Cabe señalar que la licencia tipo C1 les permite, a quienes la obtienen, conducir vehículos de servicio particular.

Es preciso señalar que estos cursos están orientados para mujeres residentes de esta localidad ubicada en el sur de Bogotá y están diseñados para atender áreas donde existe una alta demanda laboral y para fomentar el emprendimiento femenino en la localidad.

Los otros tres cursos ofrecidos dentro de esta estrategia son:

  • Formación en emprendimiento e innovación digital para mayores de dieciocho años.
  • Capacitación en vigilancia.
  • Curso de cuidado estético de manos y pies (disponible para mujeres desde los 14 años de edad).

¿Cómo se puede acceder a estos cursos?

Las interesadas en postularse deberán presentar una serie de requisitos con los que puedan confirmar algunas condiciones exigidas para participar de estas capacitaciones y beneficios.

  • Documento de identidad.
  • Certificado del Sisbén.
  • Recibo de servicio público.
  • Certificado Adres.

La Alcaldía de Ciudad Bolívar indicó que es obligatorio demostrar que se reside en esa localidad y cumplir con los requisitos establecidos, según el enfoque de priorización estipulado.

  • Mujeres cuidadoras: Autodeclaración como cuidadora, especificando la tipología de cuidado (personas mayores, personas con discapacidad, niños, cuidado paliativo, a domicilio, en instituciones, a distancia o voluntario).
  • Mujeres con discapacidad: Certificado de persona con discapacidad expedido por la Secretaría de Salud.
  • Mujeres indígenas: Certificado expedido por el Ministerio del Interior o por el cabildo indígena, según corresponda.
  • Mujeres víctimas del conflicto armado: Certificado expedido por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).
  • Mujeres firmantes del Acuerdo de Paz: Certificación expedida por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).
  • Mujeres afrocolombianas, raizales o palenqueras: Certificado de autorreconocimiento afro expedido por la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.
  • Mujeres con medida de protección: Copia de la medida de protección emitida por una Comisaría de Familia o por la Fiscalía General de la Nación.

Los cursos son totalmente gratuitos.
