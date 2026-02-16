En la capital de la República, el servicio de agua en los hogares de la ciudad está a cargo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, que anunció nuevos cortes de agua para este martes 17, miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de febrero.

Estas restricciones para los ciudadanos se darían debido a los trabajos en la infraestructura del acueducto; muchas de ellas son necesarias por mantenimiento que busca mejorar la calidad del servicio en Bogotá y Soacha. Todos los cortes tienen diferente hora de inicio, pero la gran mayoría durarían hasta por 24 horas.

Los equipos de succión-presión están diseñados para extraer del sistema de alcantarillado lodos, arenas, gravas, ladrillos, botellas, latas y en general todos los desperdicios que generan taponamientos en las tuberías. Foto: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá/Web

Martes 17 de febrero de 2026

Puente Aranda

Veraguas, La Fraguita y Santa Isabel: desde la avenida calle 6 hasta la calle 12A Sur, entre la carrera 25 y la carrera 30. El corte iniciará a las 9 a.m. y puede durar 24 horas.

desde la avenida calle 6 hasta la calle 12A Sur, entre la carrera 25 y la carrera 30. El corte iniciará a las 9 a.m. y puede durar 24 horas. Tejar, Alcalá, Alquería, Ospina Pérez y Ospina Pérez Sur: desde la carrera 51 a la avenida carrera 68, entre la avenida calle 26 Sur y la avenida calle 45A Sur. Inicia a las 10:00 a.m. por cambio de hidratante.

Tunjuelito

Samoré: desde la carrera 31 a la carrera 32, entre la calle 49B Sur y la calle 50A Sur. A partir de las 10:00 a. m. por mantenimiento preventivo.

San Cristóbal

La Arboleda, Las Gaviotas, San Rafael Usme, Nueva Delhi Oriental y Chiguaza: Desde la calle 48 Sur a la diagonal 61A Sur, entre la carrera 16A Este y la carrera 14 Este. Inicia a las 10:00 a.m. por mantenimiento preventivo.

Bosa

Bosa Centro y Bosa La Estación: Desde la carrera 75A a la carrera 80, entre la calle 57 y la calle 65H. Está programado el inicio a las 10:00 a. m. por cierre a terceros.

Usaquén

Escuela de Ingeniería Julio Garavito: desde las 7:00 a.m. y duraría hasta 24 horas por empates a la red del acueducto.

Suba

Lagos de Torca Occidental y Mirandela: Desde la carrera 45 a la carrera 67, entre la calle 197 y la calle 207. A partir de las 10:00 a.m. debido a instalación de válvula.

Desde la carrera 45 a la carrera 67, entre la calle 197 y la calle 207. A partir de las 10:00 a.m. debido a instalación de válvula. Cantagallo, Britalia y Granada Norte: Desde la carrera 45 a la carrera 58, entre la calle 153 y la calle 170. Iniciará a las 10:00 a.m. por empates de la red del acueducto.

Miércoles 18 de febrero de 2026

Soacha

Maiporé: desde la calle 30 Sur a la calle 34 Sur, entre la carrera 1 y la carrera 4 o Autopista Sur. A partir de las 10:00 a.m. por el cierre a terceros.

Antonio Nariño

Policarpa Salavarrieta, Sevilla y La Hortúa: desde la avenida calle 1 a la calle 5 Sur, entre la carrera 10 y la carrera 14. A partir de las 5:00 p.m. debido al cierre a terceros.

Kennedy

Tintalá, Osorio I, II, III, Patio Bonito, Galán, María Paz, Ciudad Techo y Tintal: desde la calle 8 a la calle 38 Sur, entre la avenida Ciudad de Cali y la carrera 120. A partir de las 2:00 p.m. y hasta por cuatro horas, debido a verificación de macromedidor.

Chapinero

María Cristina Rural, Pardo Rubio I, Siberia Central, II, Rural y Urbano: desde la calle 44 a la calle 60 Bis, entre la transversal 7 Este y la carrera 1. También desde la calle 45B a la calle 49A, entre la carrera 5 Este y la carrera 3A Este. A partir de las 8:00 a.m. y duraría 10 horas por mantenimiento preventivo del tanque.

El Paraíso

Desde la diagonal 38 a la calle 44A, entre la carrera 4 Este y la avenida Circunvalar. Así como desde la diagonal 38 a la calle 42, entre la transversal 7 Este y la carrera 4 Este. A partir de las 8:00 a.m. hasta por 10 horas debido al mantenimiento preventivo del tanque.

Barrios Unidos

La Castellana: desde la carrera 45 a la transversal 60C, entre la calle 90 y la calle 100. A partir de las 8:00 a.m. por instalación de válvula.

