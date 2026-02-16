Bogotá

Listado de barrios y horarios afectados por los cortes de agua anunciados por el Acueducto de Bogotá para este 17 y 18 de febrero

La empresa encargada del servicio vital en los hogares de los bogotanos reportó estos cierres mayormente por mantenimiento.

Camilo Eduardo Velásquez

16 de febrero de 2026, 10:38 a. m.
Conozco cuál es la localidad que se verá más afectada por los cortes de agua.
En la capital de la República, el servicio de agua en los hogares de la ciudad está a cargo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, que anunció nuevos cortes de agua para este martes 17, miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de febrero.

Lluvias en Bogotá este 16 de febrero: Ideam indica las zonas en las que se prevén precipitaciones

Estas restricciones para los ciudadanos se darían debido a los trabajos en la infraestructura del acueducto; muchas de ellas son necesarias por mantenimiento que busca mejorar la calidad del servicio en Bogotá y Soacha. Todos los cortes tienen diferente hora de inicio, pero la gran mayoría durarían hasta por 24 horas.

Los equipos de succión-presión están diseñados para extraer del sistema de alcantarillado lodos, arenas, gravas, ladrillos, botellas, latas y en general todos los desperdicios que generan taponamientos en las tuberías.
Martes 17 de febrero de 2026

Puente Aranda

  • Veraguas, La Fraguita y Santa Isabel: desde la avenida calle 6 hasta la calle 12A Sur, entre la carrera 25 y la carrera 30. El corte iniciará a las 9 a.m. y puede durar 24 horas.
  • Tejar, Alcalá, Alquería, Ospina Pérez y Ospina Pérez Sur: desde la carrera 51 a la avenida carrera 68, entre la avenida calle 26 Sur y la avenida calle 45A Sur. Inicia a las 10:00 a.m. por cambio de hidratante.

Tunjuelito

  • Samoré: desde la carrera 31 a la carrera 32, entre la calle 49B Sur y la calle 50A Sur.  A partir de las 10:00 a. m. por mantenimiento preventivo.

San Cristóbal

  • La Arboleda, Las Gaviotas, San Rafael Usme, Nueva Delhi Oriental y Chiguaza: Desde la calle 48 Sur a la diagonal 61A Sur, entre la carrera 16A Este y la carrera 14 Este. Inicia a las 10:00 a.m. por mantenimiento preventivo.

Bosa

  • Bosa Centro y Bosa La Estación: Desde la carrera 75A a la carrera 80, entre la calle 57 y la calle 65H. Está programado el inicio a las 10:00 a. m. por cierre a terceros.

Usaquén

  • Escuela de Ingeniería Julio Garavito: desde las 7:00 a.m. y duraría hasta 24 horas por empates a la red del acueducto.

Suba

  • Lagos de Torca Occidental y Mirandela: Desde la carrera 45 a la carrera 67, entre la calle 197 y la calle 207. A partir de las 10:00 a.m. debido a instalación de válvula.
  • Cantagallo, Britalia y Granada Norte: Desde la carrera 45 a la carrera 58, entre la calle 153 y la calle 170. Iniciará a las 10:00 a.m. por empates de la red del acueducto.
Estos son los cinco barrios residenciales más apetecidos por los bogotanos para vivir en pareja

Miércoles 18 de febrero de 2026

Soacha

  • Maiporé: desde la calle 30 Sur a la calle 34 Sur, entre la carrera 1 y la carrera 4 o Autopista Sur. A partir de las 10:00 a.m. por el cierre a terceros.

Antonio Nariño

  • Policarpa Salavarrieta, Sevilla y La Hortúa: desde la avenida calle 1 a la calle 5 Sur, entre la carrera 10 y la carrera 14. A partir de las 5:00 p.m. debido al cierre a terceros.

Kennedy

  • Tintalá, Osorio I, II, III, Patio Bonito, Galán, María Paz, Ciudad Techo y Tintal: desde la calle 8 a la calle 38 Sur, entre la avenida Ciudad de Cali y la carrera 120. A partir de las 2:00 p.m. y hasta por cuatro horas, debido a verificación de macromedidor.

Chapinero

  • María Cristina Rural, Pardo Rubio I, Siberia Central, II, Rural y Urbano: desde la calle 44 a la calle 60 Bis, entre la transversal 7 Este y la carrera 1. También desde la calle 45B a la calle 49A, entre la carrera 5 Este y la carrera 3A Este. A partir de las 8:00 a.m. y duraría 10 horas por mantenimiento preventivo del tanque.

El Paraíso

  • Desde la diagonal 38 a la calle 44A, entre la carrera 4 Este y la avenida Circunvalar. Así como desde la diagonal 38 a la calle 42, entre la transversal 7 Este y la carrera 4 Este. A partir de las 8:00 a.m. hasta por 10 horas debido al mantenimiento preventivo del tanque.

Barrios Unidos

  • La Castellana: desde la carrera 45 a la transversal 60C, entre la calle 90 y la calle 100. A partir de las 8:00 a.m. por instalación de válvula.

Usaquén

  • Molinos Norte, San Patricio, Santa Bibiana y Rincón del Chicó: Desde la carrera 11 a la carrera 45, entre la calle 104 y la calle 116. A partir de las 8:00 a.m. debido a instalación de válvula.

