Empresas Públicas de Medellín anunció el cierre del carril derecho de la avenida Regional, a la altura del Polideportivo Tulio Ospina, por trabajos de expansión del acueducto que impactarán la movilidad desde finales de febrero de 2026.

Cierre en la avenida Regional por obras de EPM afectará la movilidad en Bello

La movilidad en uno de los corredores viales más importantes del Valle de Aburrá se verá impactada desde finales de febrero de 2026.

Empresas Públicas de Medellín (EPM) anunció el cierre de un carril de la avenida Regional, a la altura del Polideportivo Tulio Ospina, en el municipio de Bello, como parte de un proyecto de expansión y modernización del sistema de acueducto.

De acuerdo con la información oficial divulgada por Telemedellín, el cierre se aplicará en el carril derecho de la calzada oriental, en sentido sur–norte, y se extenderá durante cerca de un año, entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m.

Estos horarios se mantendrán, mientras se ejecutan las obras de instalación y renovación de redes.

La intervención se concentrará en un tramo estratégico de la vía, que diariamente soporta un alto flujo de vehículos particulares, transporte público y carga.

El municipio de Bello verá afectada la movilidad en la avenida Regional debido a las obras de expansión y modernización del sistema de acueducto que ejecuta EPM.

EPM moderniza redes de acueducto con intervención de largo plazo en el Valle de Aburrá

EPM explicó que los trabajos hacen parte de un plan estructural para fortalecer la infraestructura de agua potable en el norte del área metropolitana.

Esta zona ha registrado un crecimiento urbano acelerado en los últimos años.

La empresa indicó que la renovación de las redes permitirá mejorar la continuidad del servicio, reducir pérdidas de agua por fugas y aumentar la capacidad del sistema para atender la demanda futura de hogares, industrias y comercios.

Aunque el cierre generará congestión y cambios en la dinámica de la movilidad, las autoridades insisten en que se trata de una intervención clave para garantizar un servicio más estable y confiable en el largo plazo.

La avenida Regional es uno de los ejes principales de conexión entre Medellín y los municipios del norte del Valle de Aburrá, por lo que cualquier restricción en su capacidad suele tener efectos en toda la red vial metropolitana.

La empresa y los entes de movilidad recomendaron a los conductores planear sus desplazamientos, considerar rutas alternas y estar atentos a la señalización temporal durante el desarrollo de las obras.

Estas medidas se deberán tomar mientras se avanza en un proyecto que busca mejorar la infraestructura hídrica y la resiliencia del sistema de acueducto de la región.