Valle de Aburrá

Glorieta de Mayorca: el proyecto vial que busca descongestionar el sur del Valle de Aburrá

La intervención promete aliviar el tráfico entre Envigado y Sabaneta, pero también genera inquietudes por su impacto urbano y ambiental.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

18 de febrero de 2026, 8:47 a. m.
La glorieta Mayorca será intervenida durante cerca de 25 meses para mejorar la movilidad entre Envigado y Sabaneta.
La glorieta Mayorca será intervenida durante cerca de 25 meses para mejorar la movilidad entre Envigado y Sabaneta. Foto: Composición Semana/ Getty Images

La construcción de la glorieta de Mayorca se perfila como una de las obras más estratégicas para mejorar la movilidad en el sur del Valle de Aburrá, donde el flujo vehicular ha crecido de forma acelerada en los últimos años.

UNGRD anuncia instalación de dos puentes modulares para aliviar la movilidad entre Necoclí y San Juan de Urabá y Arboletes

La glorieta proyectada en el sector de Mayorca, en el límite entre Envigado y Sabaneta, se ha convertido en uno de los proyectos viales más relevantes para la región metropolitana del Valle de Aburrá.

La obra busca reorganizar el tráfico en uno de los puntos más congestionados del sur del área metropolitana, donde confluyen vías locales, accesos a centros comerciales y corredores metropolitanos de alta demanda.

Según la Alcaldía de Envigado y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el proyecto forma parte de un plan integral de movilidad.

Nación

“Hace campaña”: Salud Hernández-Mora revela la presión armada del ELN en Arauca para las próximas elecciones

Medellín

Dónde puedo solicitar la tarjeta Cívica del Metro de Medellín: estos son los puntos y precios

Medellín

Cortes de luz en Medellín este 19 de febrero: horarios y sectores del mantenimiento de EPM

Nación

Disidencias de las Farc amenazan a candidato a la Cámara y ordenan restricciones de movilidad en el Cauca

Medellín

Ideam pronostica lluvias intermitentes y cielo nublado en Medellín este miércoles 18 de febrero

Medellín

¿Quién es el padre que se peleó con monjas en Antioquia y podría ser expulsado de su iglesia?

Medellín

Alcalde de Medellín dice que ‘oficina premium’ estaría vinculada a homicidios de extranjeros; tendría nexos con acusados por el magnicidio de Miguel Uribe

Empresas

¿Están desapareciendo las tiendas de barrio? Estudio muestra datos reveladores

Bogotá

Así puede pedir la reconexión del agua y la luz en Bogotá: datos que hay que tener en cuenta

Bogotá

Cortes de agua en Bogotá este jueves 19 y viernes 20 de febrero: barrios y horarios, ¿cuándo le toca?

Con esto se busca mejorar la fluidez vehicular, reducir tiempos de desplazamiento y disminuir los riesgos de siniestros viales en una de las zonas con mayor tráfico del sur del Valle de Aburrá.

El inicio de las obras fue anunciado públicamente el 17 de febrero de 2026 por la Alcaldía de Medellín.

En redes sociales dio a conocer el arranque del intercambio vial en la glorieta Mayorca durante un acto oficial con autoridades locales y metropolitanas.

El convenio interadministrativo para su construcción contempla una inversión cercana a los 53.000 millones de pesos y un plazo estimado de ejecución de unos 25 meses.

Las autoridades han señalado que la glorieta permitirá una circulación más continua, eliminando cruces semaforizados que actualmente generan cuellos de botella en horas pico.

La intervención también ha sido objeto de análisis ambiental y urbano.

Estudios técnicos presentados por el Área Metropolitana indican que el diseño busca minimizar el impacto sobre el entorno urbano.

Con esto, se busca integrar soluciones de espacio público y paisajismo para mitigar la huella de la infraestructura.

No obstante, organizaciones comunitarias y algunos sectores ciudadanos han expresado preocupaciones sobre posibles afectaciones a peatones, ciclistas y dinámicas comerciales del sector.

Proyecto en la glorieta de Mayorca promete reducir congestión en el sur del Valle de Aburrá

El crecimiento acelerado de Envigado y Sabaneta ha puesto presión sobre su infraestructura vial.

Expertos en movilidad urbana coinciden en que proyectos como la glorieta de Mayorca son necesarios.

Sin embargo, deben acompañarse de políticas de transporte público y gestión de la demanda vehicular para lograr una solución sostenible a largo plazo.

Las autoridades locales han reiterado que el proyecto se ejecutará por fases.

Medellín reabre vías clave en El Poblado y restablece la movilidad tras días de intervención debido a emergencias por lluvias

Su cronograma dependerá de estudios técnicos, financiación y coordinación interinstitucional.

Mientras tanto, la glorieta de Mayorca se mantiene como una de las apuestas clave para transformar la movilidad en el sur del Valle de Aburrá.

Esta es una región que continúa creciendo en población, comercio y flujo vehicular.

Más de Medellín

Periodista Salud Hernández-Mora y un guerrillero del ELN.

“Hace campaña”: Salud Hernández-Mora revela la presión armada del ELN en Arauca para las próximas elecciones

x

Dónde puedo solicitar la tarjeta Cívica del Metro de Medellín: estos son los puntos y precios

Técnicos de EPM realizan labores de mantenimiento en la red eléctrica de Medellín, ocasionando cortes temporales del servicio en algunos sectores.

Cortes de luz en Medellín este 19 de febrero: horarios y sectores del mantenimiento de EPM

Tanto las disidencias de las Farc de Iván Mordisco como las de alias Calarcá ganan cada vez más terreno en las zonas rurales de Colombia, lo que podría llevar a mover varias mesas de votación.

Disidencias de las Farc amenazan a candidato a la Cámara y ordenan restricciones de movilidad en el Cauca

Lluvias en Medellín.

Ideam pronostica lluvias intermitentes y cielo nublado en Medellín este miércoles 18 de febrero

Julián David Maldonado Montoya, sacerdote de la Confesión Religiosa Prelatura Apostólica Verbum Domini.

¿Quién es el padre que se peleó con monjas en Antioquia y podría ser expulsado de su iglesia?

Nueve personas, detenidas en apartamento dedicado a la brujería, en Medellín, serían parte de una "oficina Premium" dedicada al sicariato de alto impacto, según el alcalde, Federico Gutiérrez.

Alcalde de Medellín dice que ‘oficina premium’ estaría vinculada a homicidios de extranjeros; tendría nexos con acusados por el magnicidio de Miguel Uribe

Sergio Alberto Correa, papá capturado por la muerte a golpes de su hijo de 9 meses en Medellín.

Cuando visitaba la tumba de su bebé: capturan a joven padre acusado de asesinarlo a golpes porque no soportaba su llanto

x

Estos son los puntos donde se encontrarán las nuevas cámaras de fotomultas en Envigado

Noticias Destacadas