La construcción de la glorieta de Mayorca se perfila como una de las obras más estratégicas para mejorar la movilidad en el sur del Valle de Aburrá, donde el flujo vehicular ha crecido de forma acelerada en los últimos años.

La glorieta proyectada en el sector de Mayorca, en el límite entre Envigado y Sabaneta, se ha convertido en uno de los proyectos viales más relevantes para la región metropolitana del Valle de Aburrá.

La obra busca reorganizar el tráfico en uno de los puntos más congestionados del sur del área metropolitana, donde confluyen vías locales, accesos a centros comerciales y corredores metropolitanos de alta demanda.

Según la Alcaldía de Envigado y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el proyecto forma parte de un plan integral de movilidad.

Con esto se busca mejorar la fluidez vehicular, reducir tiempos de desplazamiento y disminuir los riesgos de siniestros viales en una de las zonas con mayor tráfico del sur del Valle de Aburrá.

El inicio de las obras fue anunciado públicamente el 17 de febrero de 2026 por la Alcaldía de Medellín.

En redes sociales dio a conocer el arranque del intercambio vial en la glorieta Mayorca durante un acto oficial con autoridades locales y metropolitanas.

El convenio interadministrativo para su construcción contempla una inversión cercana a los 53.000 millones de pesos y un plazo estimado de ejecución de unos 25 meses.

Las autoridades han señalado que la glorieta permitirá una circulación más continua, eliminando cruces semaforizados que actualmente generan cuellos de botella en horas pico.

La intervención también ha sido objeto de análisis ambiental y urbano.

Estudios técnicos presentados por el Área Metropolitana indican que el diseño busca minimizar el impacto sobre el entorno urbano.

Con esto, se busca integrar soluciones de espacio público y paisajismo para mitigar la huella de la infraestructura.

No obstante, organizaciones comunitarias y algunos sectores ciudadanos han expresado preocupaciones sobre posibles afectaciones a peatones, ciclistas y dinámicas comerciales del sector.

El crecimiento acelerado de Envigado y Sabaneta ha puesto presión sobre su infraestructura vial.

Expertos en movilidad urbana coinciden en que proyectos como la glorieta de Mayorca son necesarios.

Sin embargo, deben acompañarse de políticas de transporte público y gestión de la demanda vehicular para lograr una solución sostenible a largo plazo.

Las autoridades locales han reiterado que el proyecto se ejecutará por fases.

Su cronograma dependerá de estudios técnicos, financiación y coordinación interinstitucional.

Mientras tanto, la glorieta de Mayorca se mantiene como una de las apuestas clave para transformar la movilidad en el sur del Valle de Aburrá.

Esta es una región que continúa creciendo en población, comercio y flujo vehicular.