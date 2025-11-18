Suscribirse

EL DEBATE

“Bienvenido Abelardo, pero no en diciembre”: le responden al candidato presidencial con propuesta

El precandidato presidencial, Abelardo de la Espriella, está proponiendo que se lleve a cabo una gran encuesta antes del próximo 10 de diciembre.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Debate
18 de noviembre de 2025, 5:53 p. m.
Abelardo de La Espriella
Abelardo de La Espriella, precandidato presidencial. | Foto: FOTO: JUAN CARLOS SIERRA - SEMANA.

En la más reciente edición de la Revista SEMANA, el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella planteó que antes del próximo 10 de diciembre se realice una gran encuesta, de modo que de allí salga el candidato único para hacerle frente al petrismo, de cara a las elecciones de 2026.

“Le propongo a todos los que estén del lado de la democracia, de la libertad, de la institucionalidad, que hagamos una encuesta en la que entre todo el que quiera, siempre y cuando no sea alguien que pertenezca al círculo de Petro, que haya trabajado en el Gobierno de Petro o que le haya apoyado decididamente para que llegara a la presidencia. Por supuesto, no vamos a aceptar a congresistas que hayan sido cómplices de Petro en la destrucción del país. Es decir, cabe todo el mundo menos Petro y sus cómplices. Es sencillo: es una encuesta antes del 10 de diciembre para que se pueda conocer el resultado ese día. Y esa encuesta va a permitir varias cosas”, dijo puntualmente De la Espriella en la Revista SEMANA.

En El Debate de SEMANA, el precandidato presidencial del Partido Liberal, Mauricio Gómez Amín, le respondió a De la Espriella.

Mauricio Gómez Amín va tras el AVAL LIBERAL en carrera a la Presidencia de 2026 | El Debate

“El liberalismo colombiano no le cierra las puertas a Abelardo. Las puertas están abiertas para todo aquel que crea que este Gobierno va por mal camino y ha llevado a Colombia a una crisis política, social y económica sin precedentes. Bienvenido Abelardo, pero no en diciembre, en marzo”, dijo Amín.

Además, Amín consideró que, de aquí a febrero, se debe depurar el número de precandidatos presidenciales. Para ello, lanzó una propuesta.

Contexto: Abelardo de la Espriella revela de dónde surgió la idea del tigre en la campaña presidencial: “Un hit del carajo”

“Yo sí creo que hay que depurar de aquí a febrero, a través de grandes encuestadoras, una lista de cuatro, cinco candidatos, que lleguen a marzo. O sea, lo que proponemos es una consulta con menos gente de la que tenemos hoy y llegar a esas personas a través de grandes encuestas, con encuestadoras serias, que definan los primeros cinco, seis puestos, que compitan en marzo. Estamos trabajando en eso”, indicó el precandidato del Partido Liberal en El Debate.

Mauricio Gómez Amín en entrevista en El Debate de SEMANA.
Mauricio Gómez Amín en entrevista con Yesid Lancheros, director de SEMANA. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Amín también explicó que se trata de una metodología que se plantea, no solo con partidos políticos, sino también con precandidatos independientes que están aspirando con firmas.

“Al final es ponernos de acuerdo sobre esa hoja de ruta, sobre la metodología, y depurar esa lista grande que la gente ve hoy [de precandidatos] y encontrar a esas cinco, seis personas, que conecten y que tengan el mayor puntaje para que, coavaladas con esos partidos y con los independientes, lleguen a marzo y en marzo se escoja esa única persona que va a competir muy posiblemente con Iván Cepeda”, insistió Amín.

&quot;Bienvenido Abelardo pero NO EN DICIEMBRE, en marzo&quot;: Mauricio Gómez Amín | El Debate

En cuanto a los precandidatos que no podrán participar en dicha consulta, Amín explicó que son todos aquellos que hayan hecho parte del Gobierno Petro.

“Que hayan sido cómplices de lo que Petro nos entrega hoy”, señaló en El Debate el precandidato liberal.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Petro es un hipócrita”: Exmindefensa, Diego Molano, tras cambio de postura sobre los bombardeos de las FF. MM.

2. Clara Chía le habría mentido a sus padres con respecto a Piqué; destapan supuesta verdad del pasado de la joven

3. Intento de imitar la obra maestra de Luis Díaz acabó así: compañero del Bayern Múnich lo hizo

4. Cali completa la modernización del 30 por ciento de su alumbrado público con más de 55 mil luminarias LED

5. Danna García relató crudo momento que vivió en su hogar y la hizo pasar angustia: “He gritado, he llorado”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Mauricio Gómez AmínElecciones presidenciales 2026Abelardo de la Espriella

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.