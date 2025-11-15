Suscribirse

Política

El precandidato liberal Mauricio Gómez Amín responde a la propuesta de Abelardo de la Espriella, y propone que haya una consulta en marzo

El Partido Liberal quiere extender su decisión sobre un candidato a la Presidencia hasta el 2026.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
15 de noviembre de 2025, 7:57 p. m.
Mauricio Gómez Amín respondió a la propuesta de Abelardo de la Espriella sobre aplicar una encuesta para definir al candidato presidencial.
Mauricio Gómez Amín respondió a la propuesta de Abelardo de la Espriella sobre aplicar una encuesta para definir al candidato presidencial. | Foto: Prensa Mauricio Gómez Amín y Semana

El senador y precandidato a la presidencia del Partido Liberal, Mauricio Gómez Amín, respondió a la propuesta del precandidato Abelardo de la Espriella, de realizar una encuesta de aspirantes cuyo resultado se conozca antes del 10 de diciembre.

Justamente, una de las fuerzas que De la Espriella invitó a participar de ese mecanismo es el Partido Liberal, al que pertenece Gómez Amín. En ese sentido, el congresista respondió que la colectividad sí está abierta a unir varias propuestas de cara a las elecciones de 2026.

“A propósito de las declaraciones del precandidato presidencial Abelardo de la Espriella en la Revista SEMANA, en el Partido Liberal consideramos que todas las propuestas orientadas a unir a los demócratas que queremos defender a Colombia de quienes la han querido llevar al abismo son siempre bienvenidas”, comentó el senador.

Contexto: María Fernanda Cabal se suma a la propuesta de Abelardo de la Espriella de realizar una gran encuesta antes del 10 de diciembre: “Adhiero”

De la Espriella también invitó a los partidos Cambio Radical, Centro Democrático y Conservador, además de Enrique Peñalosa y Vicky Dávila, a concurrir en un mecanismo realizado por tres firmas encuestadoras y financiado por todos los aspirantes que participen en este, para determinar el nombre de una candidato único que represente ese sector político. No obstante, Gómez Amín señala que el partido está interesado en acudir a una consulta en marzo.

“En el Partido Liberal siempre hemos estado convencidos de que la unidad debe construirse con la participación de la gente: de los colombianos del común, de quienes más han sufrido los daños causados por este gobierno. Y la mejor forma de garantizar esa participación es la consulta popular de marzo, a la que podemos y debemos concurrir todas las fuerzas comprometidas con la tarea de salvar a Colombia”, consideró el senador.

2262
2262 | Foto: Semana

La propuesta presentada por De la Espriella llevaría a que todos los precandidatos tengan que unirse a quien resulte ganador de la encuesta. En contraste, los liberales quieren darse más tiempo para definir a su candidato presidencial.

“Los colombianos no quieren ser simples espectadores de la unidad, sino protagonistas de ella. Quieren participar directamente en la elección del candidato llamado a ganar las elecciones presidenciales y reconstruir a Colombia ya”, consideró el congresista.

La iniciativa propuesta por De la Espriella ha suscitado pronunciamientos en otras fuerzas políticas como el Centro Democrático y el Partido Conservador, quienes han avalado el gesto de unión del aspirante a la Presidencia.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ola gigante arrastra a niña de 5 años en Big Sur, Estados Unidos, mientras su padre muere intentando salvarla

2. Así le fue a Linda Caicedo en el clásico entre Barcelona y Real Madrid: hubo goleada

3. Emergencia en Ezeiza: las estremecedoras imágenes del incendio en Argentina que dejó decenas de heridos

4. Horóscopo de fin de semana del 15 al 17 de noviembre: predicciones para el puente festivo

5. Eliminatorias europeas al Mundial 2026: a Bélgica no le alcanzó y España está virtualmente clasificada

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Mauricio Gómez AmínAbelardo de la Espriella

Noticias Destacadas

Mauricio Gómez Amín respondió a la propuesta de Abelardo de la Espriella sobre aplicar una encuesta para definir al candidato presidencial.

El precandidato liberal Mauricio Gómez Amín responde a la propuesta de Abelardo de la Espriella, y propone que haya una consulta en marzo

Redacción Semana
Katherine Miranda pide moción de censura para Pedro Sánchez por muerte de niños en bombardeo.

Katherine Miranda hará moción de censura contra minDefensa Pedro Sánchez por bombardeo en el Guaviare donde murieron seis menores.

Redacción Semana
Precandidatos Centro Democrático

Centro Democrático entrega nuevos detalles sobre cómo escogerá su candidato a la Presidencia

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.