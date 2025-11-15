La senadora María Fernanda Cabal aceptó la propuesta del precandidato a la Presidencia, Abelardo de la Espriella, de realizar una encuesta antes del 10 de diciembre para definir el nombre de un candidato de la derecha para las elecciones presidenciales de 2026.

De la Espriella hizo ese planteamiento durante una entrevista con SEMANA en la que promovió que se aplique ese mecanismo con la participación de precandidatos de los partidos Cambio Radical, Centro Democrático, Conservador y Liberal, además de otras aspiraciones como las de Enrique Peñalosa y Vicky Dávila.

“Razón tiene Abelardo de la Espriella. Colombia necesita ya definiciones. No podemos dejar que Petro y su extrema izquierda sigan destruyendo el país mientras aquí seguimos buscando un acuerdo”, afirmó Cabal.

La encuesta promovida por De la Espriella sería realizada por tres firmas encuestadoras, se financiaría con recursos de los precandidatos que decidan participar en esta y tendría suscrito el compromiso de que todos deben apoyar a quien resulte como el ganador o ganadora del mecanismo.

“La patria es el bien superior y no da espera. Definir un candidato único de la derecha no solo es necesario, sino una obligación por nuestro país. Adhiero y le pido a mi partido que haga lo propio ante la propuesta de Abelardo de la Espriella”, comentó Cabal.

La senadora es una de las precandidatas a la Presidencia del Centro Democrático, partido que prometió decantar el nombre de su candidato oficial para febrero de 2026, junto a Cabal se encuentran las senadoras Paloma Valencia y Paola Holguín y Miguel Uribe Londoño, el padre del fallecido senador Miguel Uribe Turbay.

Justamente, el líder natural de esa colectividad, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, también suscribió el planteamiento que hizo De la Espriella en las páginas de SEMANA, enfatizando en la necesidad de un diálogo entre la oposición.

Portada de Semana 2262. | Foto: Semana

“La propuesta del Dr. Abelardo de la Espriella en SEMANA es generosa y muestra una preocupación de país. De manera respetuosa creo que debe haber un diálogo insistente con todos aquellos que están comprometidos con la democracia y la libertad para derrotar la opción comunista de corte stalinista”, apuntó el exmandatario.