Suscribirse

Confidenciales

Efraín Cepeda se suma a la gran encuesta de candidatos a la Presidencia propuesta por Abelardo de la Espriella

El senador aseguró que también deben respetarse los procesos internos de cada partido.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
15 de noviembre de 2025, 5:05 p. m.
Efraín Cepeda, presidente del Congreso, en la instalación de la nueva legislatura, el 20 de julio de 2025, en Bogotá
Efraín Cepeda acepta propuesta de Abelardo de la Espriella de realizar una encuesta de candidatos. | Foto: Foto de @EfrainCepeda

El senador Efraín Cepeda acogió la propuesta que hizo el precandidato a la Presidencia, Abelardo de la Espriella, en su entrevista con SEMANA, en la que planteó que se aplique una encuesta con todos los aspirantes cercanos a la derecha que están buscando llegar a las elecciones de 2026.

Cepeda suscribió la iniciativa de realizar una encuesta antes del 10 de diciembre, con el objetivo de que para esa fecha se tenga definido un nombre de quién reunirá las banderas de la oposición al presidente Gustavo Petro.

“En medio de tantas voces que disocian y generan crispación dentro de las colectividades, es fundamental reconocer y fortalecer a quienes llaman a la unión con respeto a los procesos internos de cada partido“, consideró el senador.

Contexto: Álvaro Uribe califica de “generosa” la propuesta de Abelardo de la Espriella, de hacer una gran encuesta antes del 10 de diciembre, y pide “diálogo insistente”

El congresista es uno de los precandidatos a la Presidencia por el Partido Conservador, junto a la representante Juana Carolina Londoño, en un ramillete de aspirantes en el que suena la llegada de Felipe Córdoba a la contienda de la colectividad. El legislador, además, ha sido uno de los mayores críticos al presidente Petro en el Senado.

“Apoyo el llamado del doctor Abelardo de la Espriella en la Revista Semana, para explorar caminos y fechas que nos permitan construir un gran candidato de unidad nacional. Hoy más que nunca la unidad es el camino”, dijo Cepeda. Justamente, el precandidato presidencial indicó que el Conservador sería uno de los partidos invitados a participar en ese mecanismo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Amistoso de Selección Colombia en marzo de 2026: país europeo y clasificado quiere el partido

2. Habla mamá de mujer que tenía disfraz azul cuando asesinaron a Jaime Esteban Moreno: “Pagaron por matar a las niñas”

3. Presidente Petro se pronunció por la muerte de seis menores de edad en bombardeo en Guaviare

4. Polémica en Barranquilla: concejal Gutiérrez denuncia que gobierno Petro no ha cumplido con el desmonte del viejo puente Pumarejo

5. Muere líder social baleado en ataque de sicarios en Soledad, Atlántico: esta es la historia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Efraín CepedaAbelardo de la Espriella

Noticias Destacadas

Piden el desmonte del viejo puente Pumarejo en Barranquilla.

Polémica en Barranquilla: concejal Gutiérrez denuncia que gobierno Petro no ha cumplido con el desmonte del viejo puente Pumarejo

Redacción Semana
Efraín Cepeda, presidente del Congreso, en la instalación de la nueva legislatura, el 20 de julio de 2025, en Bogotá

Efraín Cepeda se suma a la gran encuesta de candidatos a la Presidencia propuesta por Abelardo de la Espriella

Redacción Semana
Senador Mauricio Gómez Amín.

Mauricio Gómez Amín, el más firme aspirante a obtener el aval del Partido Liberal para las elecciones presidenciales de 2026

Redacción Confidenciales

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.