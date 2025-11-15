El senador Efraín Cepeda acogió la propuesta que hizo el precandidato a la Presidencia, Abelardo de la Espriella, en su entrevista con SEMANA, en la que planteó que se aplique una encuesta con todos los aspirantes cercanos a la derecha que están buscando llegar a las elecciones de 2026.

Cepeda suscribió la iniciativa de realizar una encuesta antes del 10 de diciembre, con el objetivo de que para esa fecha se tenga definido un nombre de quién reunirá las banderas de la oposición al presidente Gustavo Petro.

“En medio de tantas voces que disocian y generan crispación dentro de las colectividades, es fundamental reconocer y fortalecer a quienes llaman a la unión con respeto a los procesos internos de cada partido“, consideró el senador.

El congresista es uno de los precandidatos a la Presidencia por el Partido Conservador, junto a la representante Juana Carolina Londoño, en un ramillete de aspirantes en el que suena la llegada de Felipe Córdoba a la contienda de la colectividad. El legislador, además, ha sido uno de los mayores críticos al presidente Petro en el Senado.

“Apoyo el llamado del doctor Abelardo de la Espriella en la Revista Semana, para explorar caminos y fechas que nos permitan construir un gran candidato de unidad nacional. Hoy más que nunca la unidad es el camino”, dijo Cepeda. Justamente, el precandidato presidencial indicó que el Conservador sería uno de los partidos invitados a participar en ese mecanismo.