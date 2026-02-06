SEMANA, comprometidos con la verdad.

A lo largo de las últimas décadas, SEMANA no ha sido solamente un medio de comunicación, sino también un testigo y protagonista activo de los hitos del devenir político y social de Colombia. Con rigor periodístico, esta casa editorial ha estado presente en los momentos que han marcado el rumbo del país y el mundo.

SEMANA lanza su nueva campaña, ‘Comprometidos con la verdad’, en el que reafirma su vocación investigativa. Es, ante todo, un manifiesto que pone de presente el compromiso ineludible del equipo periodístico por informar con responsabilidad.

El 2026 será un año determinante para Colombia, teniendo en cuenta que se elegirá al nuevo Congreso de la República, en las elecciones del próximo 8 de marzo, donde también se votarán las consultas interpartidistas, y al presidente de la República, el domingo 31 de mayo, cuando está convocada la primera vuelta. Habría una segunda vuelta, el domingo 21 de junio, si ningún aspirante registra la mitad más de uno de los votos en la primera vuelta.

Seguiremos llevando la información de forma rigurosa a las audiencias.

SEMANA estará llevando la información más detallada para mantener informados a los colombianos acerca de estas contiendas electorales.

Pero no solo eso. El próximo 11 de junio iniciará el Mundial de Fútbol 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Se trata del evento deportivo más importante del mundo, que será cubierto por nuestro equipo periodístico.

