Redacción Semana
17 de diciembre de 2025, 10:48 a. m.
SEMANA presenta el rediseño de su página web semana.com para ofrecer una mejor experiencia a sus audiencias, teniendo en cuenta el cambio constante de las necesidades de los usuarios y la forma en la que Colombia y el mundo se informan.

SEMANA en Google Discover: consulte las últimas noticias de Colombia y el mundo desde su celular

El nuevo portal fue elaborado por expertos que incorporan las más recientes novedades en desarrollo digital y las necesidades de los lectores, quienes buscan información exacta, precisa y veraz en medio de la inmediatez del día a día.

Una de las ventajas de este nuevo diseño es la mayor velocidad de carga de los contenidos, así como una visualización de mejor calidad y formatos que responden a las demandas digitales de hoy. De esta manera, los usuarios podrán tener una experiencia más enriquecedora a la hora de visualizar los contenidos.

Con más del 90 % de los usuarios del portal navegando desde sus dispositivos móviles, el rediseño entrega una mejor experiencia y una visualización más dinámica de los contenidos, que incluye un mayor número de elementos audiovisuales.

Edición Impresa

Ed. 2266

Especiales Multimedia

Galería: estas son las fotografías que le dieron la vuelta al mundo esta semana

Edición Impresa

Ed. 2265

Las audiencias de SEMANA seguirán informadas en cualquier momento del día y al tanto de las últimas noticias de Colombia y el mundo, además de otros contenidos de alto valor, que reafirman su posicionamiento como un medio de comunicación líder, generador de contenidos y experiencias multiplataforma, y que evoluciona con los nuevos entornos.

SEMANA en Google: así puede activar la nueva función fácilmente

Rediseño Semana.com Semana

