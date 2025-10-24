Suscribirse

Tecnología

SEMANA en Google Discover: consulte las últimas noticias de Colombia y el mundo desde su celular

Ahora, los lectores podrán acceder con un solo clic a las noticias de SEMANA sobre Colombia y el mundo a través de Google Discover.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Tecnología
24 de octubre de 2025, 5:01 p. m.
Así puede seguir a SEMANA en Google Discover.
Así puede seguir a SEMANA en Google Discover. | Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images y Google Discover

Para quienes aún no lo saben, SEMANA ya está disponible en Google Discover, donde los usuarios pueden acceder de primera mano a las noticias más importantes del momento. Así podrán mantenerse actualizados e informados sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo en temas políticos, económicos, de entretenimiento, deportes, tecnología y mucho más. Encuéntrenos aquí.

En un mundo cada vez más digitalizado, donde las personas buscan estar informadas a un solo clic, esta nueva opción representa un avance en la forma de acceder a las noticias desde dispositivos móviles. Además, hacerlo es muy sencillo: también puede ingresar desde su computador.

SEMANA en Google Discover
SEMANA en Google Discover | Foto: Montaje de SEMANA con Google Discover

El objetivo es que cada usuario pueda visualizar en su feed los contenidos más relevantes de forma prioritaria. Para ello, se debe abrir este enlace y, en la parte superior, seleccionar la opción “Seguir en Google”. Antes de hacer clic, es importante iniciar sesión con la cuenta de Google correspondiente. A partir de ese momento, el usuario podrá mantenerse al tanto de todas las novedades y tendencias del día y de la semana.

Desde este mismo espacio también se puede acceder a las publicaciones más recientes en las distintas plataformas digitales, como X, Facebook, YouTube, TikTok e Instagram, además de todo el contenido disponible en el sitio web oficial.

