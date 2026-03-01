Mundo

Irán lanza una advertencia a Trump y promete vengan la muerte de su líder supremo tras los ataques de EE. UU. e Israel

Los ataques estadounidenses fueron dirigidos a altos funcionarios de Irán, a quienes, al parecer, les seguían el rastro.

Redacción Mundo
1 de marzo de 2026, 7:12 a. m.
Tras la muerte del líder supremo, Irán declaró 40 días de luto.
Foto: NurPhoto via Getty Images

Irán juró este domingo, 1 de mrzo, que vengará a su líder supremo, Alí Jamenei, muerto en bombardeos de Israel y Estados Unidos, en un desafío al presidente estadounidense Donald Trump, que les amenazó con ataques sin precedentes si siguen las represalias.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, estimó que la venganza es un “deber y derecho legítimo”.

Ali Larijani, el poderoso jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, auguró “una lección inolvidable a los opresores internacionales”.

Lo escribió en mayúsculas en las redes sociales, siguiendo el estilo de Trump: “AYER, IRÁN DISPARÓ MISILES CONTRA ESTADOS UNIDOS E ISRAEL, E HICIERON DAÑO. HOY, LES ATACAREMOS CON UNA FUERZA QUE JAMÁS HAN CONOCIDO”.

En desarrollo...

