Irán juró este domingo, 1 de mrzo, que vengará a su líder supremo, Alí Jamenei, muerto en bombardeos de Israel y Estados Unidos, en un desafío al presidente estadounidense Donald Trump, que les amenazó con ataques sin precedentes si siguen las represalias.

🔴 EN VIVO - Conflicto en Medio Oriente; los ataques de EE. UU. e Israel se intensifican tras la muerte del líder supremo de Irán

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, estimó que la venganza es un “deber y derecho legítimo”.

Ali Larijani, el poderoso jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, auguró “una lección inolvidable a los opresores internacionales”.

Lo escribió en mayúsculas en las redes sociales, siguiendo el estilo de Trump: “AYER, IRÁN DISPARÓ MISILES CONTRA ESTADOS UNIDOS E ISRAEL, E HICIERON DAÑO. HOY, LES ATACAREMOS CON UNA FUERZA QUE JAMÁS HAN CONOCIDO”.

En desarrollo...