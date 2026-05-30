Este es el megaproyecto en Sudamérica que cambiará el futuro global del cobre desde el 2027

Un ambicioso proyecto de infraestructura se desarrolla en una relevante zona minera de Sudamérica, impulsado por una inversión de 4.400 millones de dólares.

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Esta iniciativa de gran escala permite mejorar las operaciones de procesamiento y almacenamiento de material en una explotación minera ya consolidada, sustentada por un recurso estratégico fundamental para la transformación energética mundial.

Del mismo modo, el proyecto se posiciona como un referente de innovación en la industria extractiva, despertando un notable interés en los mercados internacionales gracias a su magnitud operativa y complejidad tecnológica.

El proyecto tiene como objetivo incrementar la extracción de cobre y de otros recursos minerales estratégicos Foto: Getty Images

La iniciativa se ubica en el norte chileno, concretamente en la región de Antofagasta, área en la que avanza la expansión del yacimiento minero, según el diario La República.

El plan contempla la extensión de una operación extractiva ya existente, con el objetivo de incrementar la producción de cobre, molibdeno y oro. Además, el proyecto busca extender el período operativo del depósito mineral durante varias décadas más.

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La gigantesca infraestructura redefine el sistema global de abastecimiento de un recurso estratégico para la movilidad eléctrica y el desarrollo de energías sostenibles.

Según informes del sector, el proyecto “estimula la actividad del mercado y fortalece la presencia del país promotor como una potencia de mayor relevancia en los próximos años”.

Otro de los objetivos del proyecto es la extrracción de Oro y otros minerales Foto: Getty Images

En ese contexto, la nación sudamericana afianza su protagonismo económico mediante una avanzada implementación tecnológica con significativa repercusión financiera e industrial.

El componente más destacado de esta obra es una enorme bóveda de acopio, concebida para resguardar cerca de 178.000 toneladas de material mineralizado y agilizar las etapas logísticas anteriores al tratamiento industrial.

La estructura, que alcanza 66,6 metros de alto y 106,6 metros de ancho, posee un esqueleto metálico de 476 toneladas que incluso excede el tamaño de la cubierta del Movistar Arena ubicado en Santiago.

Además de potenciar el rendimiento operacional, este recinto sellado contribuye al cuidado ambiental al reducir la propagación de polvo y disminuir las emisiones de partículas en suspensión.

El proyecto estaría ubicado en Antofagasta, Chile Foto: Google Maps

Paralelamente, el plan incorpora una nueva planta de procesamiento de sulfuros, tecnología innovadora para relaves espesados y actualizaciones en los sistemas de transporte, con el propósito de mantener altos niveles de productividad y sostenibilidad en el tiempo.

Según la planificación de la empresa extractiva, la nueva instalación comenzará sus funciones en 2027, permitiendo consolidar la ampliación de las operaciones productivas.

Este desarrollo será determinante para que el país continúe ocupando un rol relevante en la provisión de cobre al mercado global en los próximos años