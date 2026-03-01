El presidente de Rusia, Vladimir Putin, lamentó la muerte del líder supremo de Irán, quien perdería la vida en medio de los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel desde el sábado 28 de febrero, debido a que estos dos consideran al país de Medio Oriente como una amenaza a la seguridad mundial.

“Por favor, acepte mis más sinceras condolencias en relación con el asesinato del líder supremo de la República Islámica de Irán, Alí Jameneí, y miembros de su familia, cometido en cínica violación de todas las normas de la moral humana y el derecho internacional”, expresó el mandatario ruso en un mensaje que publicó el Kremlin este domingo, 1 de marzo.

Este iba dirigido al presidente iraní, Masud Pezeshkian.

Irán confirmó la muerte de su líder supremo en los ataques de EE. UU. e Israel. Foto: NurPhoto via Getty Images

“En nuestro país, el Ayatolá Jamenei será recordado como un estadista destacado que hizo una enorme contribución personal al desarrollo de las relaciones amistosas ruso-iraníes, elevándolas al nivel de una asociación estratégica integral”, agregó el presidente.

Horas después de que iniciaran los ataques el sábado, la televisión de Irán confirmó la muerte de su líder supremo y lanzó una nueva ola de ofensivas mientras Israel contraatacaba la capital iraní, Teherán.

Irán declaró 40 días de luto oficial. El presidente Pezeshkian calificó la muerte del líder como un “gran crimen” y una “declaración abierta de guerra contra los musulmanes”, lo que le da pie a tomar represalias.

Irán declaró 40 días de luto. Foto: Anadolu via Getty Images

Por su parte, el medio estadounidense The New York Times aseguró que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) supo que el líder supremo iraní, Alí Jamenei, iba a participar en una reunión el sábado por la mañana en Teherán, lo que permitió a los ejércitos estadounidense e israelí atacarlo.

Citando fuentes cercanas a la operación, el diario estadounidense aseguró que la CIA seguía los movimientos de Jamenei desde hacía varios meses y conocía sus lugares de residencia y sus costumbres. “Luego, la agencia supo que una reunión de altos cargos debía celebrarse el sábado por la mañana en un complejo inmobiliario perteneciente a las autoridades iraníes en el corazón de Teherán”, reportó.

“Más importante aún, la CIA se enteró de que el guía supremo debía estar presente”, afirmó el periódico.

Miles de personas se congregaron para lamentar la muerte del líder supremo. Foto: Anadolu via Getty Images

Los estadounidenses compartieron esa información con Israel y, según fuentes al tanto del proceso de toma de decisiones citadas por el diario, ambos países decidieron ajustar el calendario del ataque. El bombardeo les permitió matar al líder supremo de la república islámica. El plan inicial preveía un ataque nocturno, según el diario.

Según el periódico, el ataque se llevó a cabo a las 9:40 a.m., hora local mediante misiles aire-tierra de largo alcance cuyo nombre no identificó. En respuesta, Irán lanzó una serie de ataques contra intereses estadounidenses en la región, pero también contra otros países de la zona.

Con información de AFP.