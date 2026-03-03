Mundo

Rusia lanza dura advertencia y habla de armas nucleares, en pleno conflicto entre EE. UU. e Irán

Las tensiones en Medio Oriente siguen en aumento mientras continúan los ataques en países árabes.

Redacción Mundo
3 de marzo de 2026, 8:12 a. m.
Donald Trump y Vladimir Putin.
Donald Trump y Vladimir Putin. Foto: Getty Images

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, advirtió este martes, 3 de marzo, que la guerra contra Irán, lanzada por Estados Unidos e Israel para acabar con sus aspiraciones nucleares, puede, “paradójicamente”, provocar una proliferación de este tipo de armamento en toda la región de Oriente Próximo.

Lavrov considera que esta guerra puede no solo reforzar los deseos de Irán de desarrollar su propio programa nuclear, sino también impulsar estas mismas aspiraciones en los países árabes de la región.

“Paradójicamente, el noble objetivo de iniciar una guerra para prevenir la proliferación de armas nucleares podría estimular tendencias completamente opuestas”, explicó el ministro de Exteriores, en rueda de prensa en Moscú junto a su par de Brunéi, Erywan Yusof, según recoge la agencia Interfax.

NEW YORK, NEW YORK - JULY 17: Sergey Lavrov, Minister for Foreign Affairs of the Russian Federation, holds a press briefing at the United Nations headquarters on July 17, 2024 in New York City. The Security Council met to discuss the situation in the Middle East, including the Palestinian question. (Photo by Adam Gray/Getty Images)
Sergey Lavrov Ministro de asuntos exteriores de Rusia Foto: Getty Images

Lavrov expuso que existe un riesgo real de que “el problema de la proliferación nuclear comience a descontrolarse” e hizo referencia a las advertencias de las últimas horas de algunos líderes europeos, quienes comenzaron a plantear “abiertamente y en voz alta” estas cuestiones.

En la víspera, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció el refuerzo del armamento nuclear francés y amenazó con usarlo, en caso de que los “intereses vitales” de su país estuvieran en juego.

En ese sentido, Lavrov advirtió que esta “preocupante tendencia” lleva tiempo produciéndose, por ejemplo, en algunas partes de Asia, “donde Estados Unidos, junto a Corea del Sur, está realizando ejercicios militares e introduciendo componentes nucleares en su programa”.

Iran
Un misil de prueba es lanzado en Irán, en esta foto de la Guardia Revolucionaria Iraní divulgada el 16 de enero de 2021. (Guardia Revolucionaria de Irán/Sepahnews via AP, File) Foto: AP

Por su parte, Rusia apostará por “los principios de no proliferación de armas nucleares” y se opondrá de forma categórica “a cualquier acción que pueda socavar estos principios y provocar una carrera armamentista nuclear”, aseguró.

Bashar al Asad, Nicolás Maduro y ahora Alí Jamenei. En menos de un año y medio, Vladímir Putin perdió varios aliados internacionales de importancia sin que el Kremlin, sumido en su guerra en Ucrania, pueda hacer gran cosa.

“Ni siquiera hemos empezado”: el contundente mensaje de Donald Trump que tiene en alerta a Oriente Medio

El presidente ruso se limitó el domingo a publicar una carta para expresar sus condolencias tras el asesinato del guía supremo iraní, “un hombre de Estado fuera de lo común que ofreció una contribución personal inmensa al desarrollo de las relaciones de amistad entre Rusia e Irán”.

Aunque denunció un acto de “violación cínica” de “la moral y del derecho internacional”, ni Putin ni las autoridades rusas anunciaron oficialmente una ayuda concreta a Teherán ante los bombardeos estadounidenses e israelíes en curso.

Donald Trump, Nicolás Maduro y Jamenei
Donald Trump, Nicolás Maduro y Jamenei Foto: Getty Images

Kiev y los occidentales acusan a Teherán de suministrar a Rusia armas y tecnología militar, como drones Shahed, de concepción iraní, que Rusia produce ahora masivamente y utiliza diariamente para bombardear a Ucrania.

