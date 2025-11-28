Suscribirse

Reconocido chef sorprendió con mensaje para Valentina Taguado tras final de ‘MasterChef Celebrity’: “Me transmitiste una paz”

Unas imágenes y un emotivo mensaje hacia la locutora sorprendieron a sus seguidores.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

29 de noviembre de 2025, 1:41 a. m.
Reconocido chef le dejó emotivo mensaje a Valentina Taguado.
Reconocido chef le dejó emotivo mensaje a Valentina Taguado. | Foto: Instagram @oscargonzalez.of

Valentina Taguado es una locutora que hizo parte de la más reciente temporada de MasterChef Celebrity, en la que logró ser parte de las cuatro finalistas y competir para obtener el título y una alta suma de dinero.

Aunque en el último reto, recibió buenos comentarios por parte del jurado con sus tres preparaciones: entrada, plato fuerte y postre, fue Violeta Bergonzi, quien se coronó la ganadora y recibió los 200 millones de pesos.

La locutora expresó su agradecimiento con el programa, catalogando esa experiencia como una de las mejores que pudo vivir, pues lo disfruto y conoció a nuevas personas, entre ellas, Valeria Aguilar, la creadora de contenido con la que empezó un proyecto.

Contexto: Valentina Taguado contó anécdota detrás de un capítulo de ‘MasterChef Celebrity’: “No me arrepiento”

Reconocido chef dejó mensaje a Valentina Taguado tras final de ‘MasterChef Celebrity’

Después de la gran final del programa culinario, se hizo viral una publicación del chef Oscar René González Buitrago, quien mediante una ráfaga de imágenes, videos y un extenso mensaje expresó su cariño por la locutora.

“Siempre he confiado en el feeling, en esa energía que una persona transmite incluso sin estar presente, y tú, en esa primera llamada, me transmitiste una paz, una tranquilidad y una fuerza tan auténtica que supe de inmediato que este camino contigo iba a ser especial”, escribió.

En esa primera parte dio a entender que Valentina lo contactó para poder adquirir mayores aprendizajes y conocimientos en la cocina para tener un mejor proceso en el reality, y que, esa chispa que le había visto en redes fue imposible de ignorar.

Sentí que en cada capacitación la íbamos a pasar de maravilla, pero sobre todo, que algo grande se estaba empezando a mover”, agregó, haciendo referencia que a pesar de no haber sido la ganadora, su premio fue el cariño de millones de colombianos que la apoyan durante la competencia.

También destacó la forma de ser Taguado, afirmando que eso fue lo que le permitió conquistar al público y que su pasión por hacer las cosas hizo que recordará que sí se puede cumplir los sueños. Además, aprovecho para agradecerle por demostrarle que la cocina va más allá de solo hacer buenas preparaciones.

Contexto: Él es el novio de Michelle Rouillard y hacía parte de ‘MasterChef Celebrity’: “Dentro de la competencia me enamoré”

“Gracias por inspirar, por creer, por atreverte. Gracias por demostrar que la cocina no es solo técnica, sino también alma. Y gracias, sobre todo, por recordarle al mundo que cuando uno se atreve a vivir desde el corazón… siempre se gana, incluso cuando el resultado no trae un premio en la mano”, finalizó el texto.

