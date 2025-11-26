Violeta Bergonzi se coronó como la ganadora de la séptima temporada de MasterChef Celebrity el pasado 25 de noviembre, en ese último reto tuvo que cocinar tres platos y se enfrentó con: Valentina Taguado, Alejandra Ávila y Carolina Sabino.

Aunque, las cuatro finalistas sorprendieron a los chefs con sus preparaciones que parecían de alta cocina ,e incluso catalogaron la final como “la más reñida” de todas las temporadas que han pasado, fue la presentadora quien se llevó el título y el alta suma de dinero.

Valentina Taguado contó sorprendente anécdota de ‘MasterChef Celebrity’

Durante una trasmisión del matutino ¿Qué hay pa’ dañar?, la locutora contó lo que pasó en el capítulo anterior de la final, en el que compitieron en La Guajira y Michelle Rouillard quedó por fuera del concurso.

En la conversación con su compañero de programa Andrés Torres, confesó que ese día alguien de la producción llevó una tornamesa (dispositivo que reproduce música) y después de la grabación comenzaron a decir: “fiesta en la playa”, por lo que decidieron compartir entre todos.

En un momento Valentina quiso comprar trago, pero se dio cuenta de que no había llevado la tarjeta y tuvo que pedirle el favor a alguien de la producción que se encontraba con ellos.

“Pues arrancó a darle una botella por mesa a todo el mundo”, afirmó, eso fue lo que hizo apenas Camilo aceptó prestarle el dinero que ella se gastó ese día.

También reveló que todos habían tomado bastante, tanto así que pidió ser acompañada hasta la habitación, pero que no le importó lo que se gastó porque disfrutaron: “Le gasté trago a toda la producción. No me arrepiento de nada, esa plata no me dolió para nada. La pasamos tan increíble”.

Al día siguiente todos se devolvían para Bogotá para prepararse para la final, pero cuando Valentina se despertó seguía un poco tomada y al darse cuenta qué había caballos y cuatrimotos decidió tomar ese riesgo con los de producción.

Esa decisión hizo que “regañaran” a uno de los que estuvo con la exparticipante del reality: “Le dijeron a uno de los que estaba conmigo: ‘Si a Valentina le pasa algo para la final, te mato’ y yo: ‘no pasa nada’”, pues respondió que estaba bien, dando a entender que no iba a haber problema.