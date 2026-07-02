Los bolsos de lujo con los que Gera Ponce, esposa de Luis Díaz, se roba miradas en el Mundial

La Selección Colombia volverá a salir a la cancha este viernes, 3 de julio, para enfrentar a Ghana en un partido clave por los dieciseisavos de final del Mundial de 2026.

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Como ha ocurrido a lo largo del torneo, todas las miradas estarán sobre Luis Díaz, uno de los hombres llamados a liderar el ataque de la Tricolor, pero fuera del terreno de juego también hay otra protagonista que no pasa desapercibida: su esposa, Geraldine ‘Gera’ Ponce.

La barranquillera ha acompañado al delantero en varios de sus compromisos mundialistas y, además de compartir momentos desde las tribunas, ha llamado la atención por los exclusivos accesorios que complementan sus atuendos. En redes sociales, varios usuarios han analizado las piezas de lujo que ha lucido durante sus más recientes apariciones.

Entre las marcas que hacen parte de su colección aparecen algunas de las casas de moda más prestigiosas del mundo, como Hermès, Chanel, Louis Vuitton y Bottega Veneta, cuyos diseños son reconocidos por su exclusividad y por alcanzar elevados precios en el mercado internacional.

Uno de los accesorios que más comentarios ha generado sería un Hermès Kelly en tonos negro y azul, una de las referencias más apetecidas de la firma francesa. Según estimaciones divulgadas por expertos en moda y creadores de contenido especializados, este bolso podría estar avaluado en cerca de 123 millones de pesos colombianos, dependiendo de sus características y disponibilidad.

A esa pieza se suman otros modelos de lujo que también han sido identificados en diferentes publicaciones de Gera Ponce. Entre ellos destacan un bolso de Chanel, varios diseños de Louis Vuitton y un Bottega Veneta, este último con un valor estimado cercano a los 15 millones de pesos.

En conjunto, la colección reflejaría una inversión de varios cientos de millones de pesos, aunque la pareja nunca ha confirmado oficialmente el precio de ninguno de estos accesorios.

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Más allá del valor económico, los bolsos se han convertido en parte del sello de estilo de la esposa de Luis Díaz. En cada aparición pública combina prendas casuales con accesorios de alta gama, una fórmula que la ha llevado a posicionarse como una de las parejas de futbolistas colombianos que más interés despierta entre los aficionados y seguidores de la moda.

Mientras tanto, la atención principal sigue puesta en lo deportivo. Colombia buscará este viernes un triunfo frente a Ghana que le permita avanzar a la siguiente ronda del Mundial, con Luis Díaz como una de las principales cartas del equipo de Néstor Lorenzo.

Si Gera Ponce vuelve a estar en las tribunas alentando a la Tricolor, es probable que, además del resultado, sus looks y sus exclusivos bolsos vuelvan a convertirse en tema de conversación entre los hinchas.