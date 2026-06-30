Walter Mercado: estos son los números de la suerte con los que podría ganar la lotería el 30 de junio

Pese a que falleció en el año 2019, Walter Mercado continúa siendo uno de los representantes más importantes del mundo espiritual, pues por medio de sus escritos dejó información para las personas que confiaron en su poder.

Para el martes 30 de junio, su sobrina Betty B. Mercado se encargó de publicar el horóscopo y los números de la suerte para cada uno de los signos del zodiaco occidental. Estos últimos tendrían el poder de volverlo millonario en los juegos de azar.

Así quedó el horóscopo de Walter Mercado para este martes, 30 de junio. Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Será un momento favorable para tomar la iniciativa y avanzar en proyectos que habían quedado pendientes. La energía del día favorece las decisiones valientes y el desarrollo de talentos personales.

Números de suerte: 7, 19 y 33.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La jornada estará enfocada en fortalecer la estabilidad emocional y valorar el camino recorrido. También aparece una energía creativa que podría reflejarse en proyectos personales o cambios en el entorno cercano.

Números de suerte: 4, 22 y 30.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Será una jornada favorable para expresar ideas, sostener conversaciones importantes y encontrar nuevas oportunidades a través de contactos personales o profesionales.

Números de suerte: 12, 28 y 35.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La confianza personal aumenta y también la posibilidad de recibir reconocimiento por esfuerzos realizados en el pasado. La recomendación será actuar con seguridad y permitirse ocupar espacios de mayor protagonismo.

Números de suerte: 9, 17 y 31.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La energía favorece nuevos comienzos y decisiones importantes. El momento se presenta como una oportunidad para crecer y abrir nuevas etapas.

Números de suerte: 1, 14 y 29.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Las estrellas invitan a confiar menos en el exceso de control y más en la intuición. Será una jornada para reorganizar prioridades y avanzar con una visión más clara del futuro.

Números de suerte: 6, 20 y 34.

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La vida social y las conexiones personales reciben una energía positiva. Podrían llegar reconocimientos, propuestas o encuentros que generen nuevas oportunidades.

Números de suerte: 8, 23 y 36.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

El día favorece decisiones relacionadas con metas personales y crecimiento profesional. La determinación será una de las herramientas más fuertes para avanzar.

Números de suerte: 11, 27 y 38.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Júpiter, planeta asociado con este signo, potencia el deseo de expansión y progreso. Habrá mayor claridad para definir objetivos y comenzar nuevas etapas.

Números de suerte: 10, 25 y 39.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La energía del día impulsa procesos de transformación y decisiones que podrían marcar cambios importantes a mediano plazo. La disciplina seguirá siendo una ventaja.

Números de suerte: 3, 18 y 32.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Las relaciones personales cobran relevancia. Será un momento favorable para fortalecer vínculos y abrir espacio a conversaciones que generen avances importantes.

Números de suerte: 15, 26 y 40.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La rutina recibe una dosis extra de motivación y creatividad. El día será favorable para reorganizar hábitos y enfocarse en objetivos relacionados con el bienestar personal.

Números de suerte: 5, 16 y 37.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.