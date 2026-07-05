La reacción de María Fernanda Cabal frente al llamado a la desobediencia civil de Iván Cepeda: “Debería renunciar”

La exsenadora María Fernanda Cabal reaccionó en las últimas horas al discurso que dio el excandidato presidencial Iván Cepeda, en la noche del pasado sábado en Cali, en el que reiteró su llamado a la desobediencia civil.

“Hoy no reconocemos como presidente de la República a Abelardo De La Espriella. Ya hemos dicho las razones por las que no lo hacemos... No le tememos, lo vamos a confrontar y lo vamos a derrotar. Vamos a ver quién se cansa primero, si el pueblo de hacer desobediencia o él de amenazarnos”, dijo Cepeda durante su intervención.

Ante estas palabras, Cabal calificó a Cepeda de “mal perdedor” y señaló que, si no acepta “las decisiones del gobierno entrante”, debería por “obligación moral” renunciar su cargo de senador y a su salario.

“Cepeda mal perdedor y copia de Petro, amenaza al país con la desobediencia. Ya que no aceptará el Estado de derecho y las decisiones del gobierno entrante debería por obligación moral renunciar al cargo de Senador y a su salario de más de $50 millones de pesos. Colombia no les tiene miedo”, dijo la exsenadora.