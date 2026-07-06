El empalme entre la administración saliente de Gustavo Petro y el próximo Gobierno de Abelardo De La Espriella ya comenzó.

Este lunes, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se reunió con el ministro designado, Rodrigo Lara, quien será el encargado de la cartera política a partir del 7 de agosto.

Armando Benedetti recibió a Rodrigo Lara para el empalme del Ministerio del Interior. Foto: Cortesía

Lara, el primer integrante del gabinete que anunció De La Espriella, tendrá la misión de conformar una bancada de gobierno en el Congreso de la República, donde el Pacto Histórico será el partido mayoritario.

Mientras el empalme entre los dos gobiernos ya está en marcha, el presidente Petro insiste en desconocer la elección y respaldó una demanda que presentó el exmagistrado del CNE Luis Guillermo Pérez.