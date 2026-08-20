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Del desencuentro al encuentro: un detalle de la primera reunión de Abelardo De La Espriella con las altas cortes

Una imagen recordó el tenso encuentro de Gustavo Petro y el magistrado Juan Carlos Granados.

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Redacción Semana
20 de agosto de 2026 a las 6:31 p. m.
El magistrado Juan Carlos Granados y el presidente Abelardo De La Espriella.
El magistrado Juan Carlos Granados y el presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Suministrada

El presidente Abelardo De La Espriella visitó las altas cortes el pasado martes 18 de agosto. El primer encuentro desde su posesión evidenció un vuelco en la relación entre el ejecutivo y la rama judicial, que dista mucho del manejo que se le dio en el gobierno de Gustavo Petro.

Llamó la atención el encuentro de De La Espriella con el magistrado Juan Carlos Granados, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, quien hace cuatro años, en el Palacio de Justicia, tuvo un encuentro tenso y lejano con el expresidente Petro.

Gustavo Petro y Juan Carlos Granados.
Gustavo Petro y Juan Carlos Granados. Foto: Suministrada

Cabe recordar que, cuando Granados era contralor de Bogotá, el hoy magistrado profirió millonarios fallos de responsabilidad fiscal contra el expresidente Petro por el esquema de basuras y la reducción de las tarifas de TransMilenio, uno de ellos por más de 217.000 millones de pesos. Incluso llegó a decretar medidas de embargo sobre los bienes e ingresos de Petro.

El entonces alcalde lo acusó de intentar sacarlo de la política y llegó a llamarlo “la policía política de Vargas Lleras”.