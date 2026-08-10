El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado público este lunes 10 de agosto advirtiendo sobre un supuesto plan que pretendería desacreditar al Gobierno de Abelardo De La Espriella ante organismos internacionales.

“El Gobierno tiene conocimiento de actuaciones sistemáticas promovidas desde sectores de la administración saliente con el propósito de desacreditar al nuevo Gobierno ante organismos internacionales, incluidas instancias judiciales”, dijo.

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La teoría del Ministerio es que estas acciones seguirían ‘el mismo libreto’ que usó la oposición para desacreditar los resultados de las elecciones presidenciales y hacer denuncias de un supuesto fraude que, de momento, no tiene sustento.

“El mismo patrón de alegaciones infundadas que utilizó la oposición para cuestionar los resultados de la última elección, y que persiguen el mismo objetivo, deslegitimar la decisión soberana”, agregó la Cancillería.

Omar Bula es el canciller del Gobierno De La Espriella. Foto: FOTO: JUAN CARLOS SIERRA

Frente a ese escenario, la entidad señaló que espera que los organismos internacionales procedan con independencia, objetividad y rigor, y que no permitan ser instrumentalizados con políticos internos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores concluyó que no entrará en disputas y se concentrará en atender las necesidades de los colombianos, como los estragos que dejó el terremoto de este 10 de agosto.

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“El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella continuará concentrado en cumplir sus compromisos con los colombianos y en atender las necesidades más urgentes del país y no desviará sus esfuerzos”, comentó la Cancillería.

El texto se conoció en un momento complejo que vive Colombia: el sismo que generó graves emergencias y que deja 111 fallecidos, según el más reciente informe que dio el jefe de Estado en la UNGRD.