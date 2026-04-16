El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, se despachó contra el nombramiento de Daniel Quintero como superintendente nacional de Salud.

El exalcalde de Medellín, quien está imputado por presunta corrupción, será el encargado de administrar el despacho que tiene intervenidas a las EPS del país.

“El papel que se le otorga a Daniel Quintero Calle nos hace retroceder como proyecto político, le hace daño al Gobierno y le da gasolina a la oposición. Esta decisión es un yerro enorme y mi deber moral es advertirlo. La verdadera lealtad con el presidente Gustavo Petro consiste en hablarle desde la honestidad y decirle lo que muchos prefieren callar”, expresó Carrillo.

El director de la UNGRD afirmó que la izquierda debe ser rebelde y no repetir los errores que cometió ese sector político en Argentina, Ecuador y Venezuela, países donde los casos de corrupción llegaron, según él, hasta los cimientos de las estructuras políticas.

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“El pragmatismo y la estrategia de lucha política llevaron a muchos líderes latinoamericanos a recibir en sus procesos a poderes regionales o gremiales que de dientes para afuera abrazan las ideas de justicia social y cambio, pero que en el fondo no buscan nada distinto a mantener el saqueo”, consideró el funcionario.

Carrillo tomó las riendas de la UNGRD tras el escándalo de corrupción en el que se demostró el desvío de los dineros girados por esa entidad para llevar agua a La Guajira hacia bolsillos de los congresistas, sobornados para respaldar el trámite de las reformas en el Congreso.

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En el caso de Quintero tampoco guardó silencio. El funcionario recordó que el exalcalde está en un juicio por delitos contra la administración pública y opinó que los líderes del Pacto Histórico están guardando silencio sobre este asunto.

“La mayoría de líderes políticos del Pacto hoy guardarán silencio, lo harán para evitar el desgaste de contradecir al presidente, pero el respeto real es cuidar a quienes admiramos, incluso de sus errores”, aseveró el director de la UNGRD.

Quintero llega a la Superintendencia con la promesa de “desmantelar el cartel de la salud” y hablando de la “intervención total, vigilancia férrea y justicia para los que saquearon hospitales”.