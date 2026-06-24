El más reciente informe de Apreciación de las Capacidades Críticas de la Amenaza, Accam, que agrupa a todas las agencias de seguridad del Estado, le advirtió al gobierno Petro que el proyecto de Paz Total generó varios efectos negativos para la seguridad del país.

El Clan del Golfo, de alias Chiquito Malo, fue el que más creció durante la Paz Total. Foto: CORTESIA

Dentro de las conclusiones del Accam, se determinó que la Paz Total creó “escenarios de competición ilegal del territorio por parte de los Grupos Armados Organizados”.

Así mismo señala el documento que la “ausencia de claridad jurídica sobre negociaciones políticas y diálogos sociojurídicos desdibujó la diferencia entre GAO, grupos armados organizados y GDO, grupos de delincuencia organizados”.

Que la Paz total- dice también el informe- generó el debilitamiento de la “gobernabilidad en diferentes regiones y fortalecimiento de gobernanzas criminales y congestión ilegales del territorio”.

Las Fuerzas Militares han reportado constantemente el fortalecimiento de los grupos criminales, como en la gráfica, en la que se observa que el ELN, la guerrilla que Petro prometió acabar en tres meses, ha logrado aumentar sus capacidades en hombres y armamento. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Añade el documento que: “los GAO han instrumentalizado procesos de organizaciones sociales a través del denominado TPO, empleándolos como validadores de sus propuestas en escenarios de diálogo”.

Es de anotar que el Accam, también le reveló al gobierno Petro el abrumador crecimiento de los grupos criminales de alto impacto durante la vigencia de la Paz Total.

Los grupos criminales llegaron a casi los 30.000 hombres en armas y redes de apoyo, siendo el Clan del Golfo, la estructura criminal que más creció.

Las disidencias de Iván Mordisco y Calarcá también crecieron en el gobierno Petro. Foto: AFP

El conteo de la amenaza como se conoce en el sector defensa, documentó que el Clan del Golfo cuenta con cerca de 10.000 hombres.

En el 2022, cuando el Petro llegó a la presidencia de la República, los grupos criminales en el país tenían 15.120 hombres y para diciembre del 2025, contaba con 27.367.

El segundo grupo criminal en crecimiento durante el gobierno Petro fue el ELN con un 25%; seguido de Iván Mordisco con 11%, al igual que alias Calarcá con 11%.