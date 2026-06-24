Nación

El gobierno Petro fue advertido por las agencias de seguridad estatales sobre los “efectos negativos” de la Paz Total

Una de las conclusiones del informe Apreciación de las Capacidades Críticas de la Amenaza, Accam, señala que la política del gobierno desdibujó la diferencia entre Grupos Armados Organizados y Grupos de Delincuencia Organizados.

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Redacción Semana
24 de junio de 2026 a las 11:58 a. m.
Informe de inteligencia hizo advertencias al gobierno Petro sobre impactos negativos de la Paz Total en la seguridad nacional.
Informe de inteligencia hizo advertencias al gobierno Petro sobre impactos negativos de la Paz Total en la seguridad nacional. Foto: NurPhoto via Getty Images

El más reciente informe de Apreciación de las Capacidades Críticas de la Amenaza, Accam, que agrupa a todas las agencias de seguridad del Estado, le advirtió al gobierno Petro que el proyecto de Paz Total generó varios efectos negativos para la seguridad del país.

El Clan del Golfo, de alias Chiquito Malo, fue el que más creció.
El Clan del Golfo, de alias Chiquito Malo, fue el que más creció durante la Paz Total. Foto: CORTESIA

Dentro de las conclusiones del Accam, se determinó que la Paz Total creó “escenarios de competición ilegal del territorio por parte de los Grupos Armados Organizados”.

Así mismo señala el documento que la “ausencia de claridad jurídica sobre negociaciones políticas y diálogos sociojurídicos desdibujó la diferencia entre GAO, grupos armados organizados y GDO, grupos de delincuencia organizados”.

Que la Paz total- dice también el informe- generó el debilitamiento de la “gobernabilidad en diferentes regiones y fortalecimiento de gobernanzas criminales y congestión ilegales del territorio”.

Las Fuerzas Militares han reportado constantemente el fortalecimiento de los grupos criminales, como en la gráfica, en la que se observa que el ELN, la guerrilla que Petro prometió acabar en tres meses, ha logrado aumentar sus capacidades en hombres y armamento.
Las Fuerzas Militares han reportado constantemente el fortalecimiento de los grupos criminales, como en la gráfica, en la que se observa que el ELN, la guerrilla que Petro prometió acabar en tres meses, ha logrado aumentar sus capacidades en hombres y armamento. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Añade el documento que: “los GAO han instrumentalizado procesos de organizaciones sociales a través del denominado TPO, empleándolos como validadores de sus propuestas en escenarios de diálogo”.

Es de anotar que el Accam, también le reveló al gobierno Petro el abrumador crecimiento de los grupos criminales de alto impacto durante la vigencia de la Paz Total.

Los grupos criminales llegaron a casi los 30.000 hombres en armas y redes de apoyo, siendo el Clan del Golfo, la estructura criminal que más creció.

FARC-EP dissidence top commander, aka Ivan Mordisco (C), gives a military salute next to commander Calarca (R) during a meeting with local communities in San Vicente del Caguan, Caqueta department, Colombia, on April 16, 2023. An armed dissident group of Colombia's disbanded FARC guerrillas said Sunday it was "ready" to start peace talks with the government from May 16. "We are announcing to the world that our delegates to the dialogue table with the Colombian government... are ready for May 16," the EMC dissident grouping, which rejected a 2016 peace deal that disarmed the FARC, said through a spokesperson. (Photo by JOAQUIN SARMIENTO / AFP)
Las disidencias de Iván Mordisco y Calarcá también crecieron en el gobierno Petro. Foto: AFP

El conteo de la amenaza como se conoce en el sector defensa, documentó que el Clan del Golfo cuenta con cerca de 10.000 hombres.

En el 2022, cuando el Petro llegó a la presidencia de la República, los grupos criminales en el país tenían 15.120 hombres y para diciembre del 2025, contaba con 27.367.

El segundo grupo criminal en crecimiento durante el gobierno Petro fue el ELN con un 25%; seguido de Iván Mordisco con 11%, al igual que alias Calarcá con 11%.