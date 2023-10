Gana el voto en blanco en dos municipios donde se realizarían de nuevo elecciones

Maicao dijo no a los candidatos a la alcaldía

En Maicao, el aspirante Miguel Felipe Aragón González obtuvo una votación alta (20.123 con el 30.47 %) pero no le permitió consagrarse como el próximo alcalde al ser superado por el voto en blanco, seguido de Eurípides Pulido Rodríguez con 9.727 votos, según datos de la Registraduría con el 100 % de las mesas escrutadas.

Santander Lopesierra le ganó con el voto en blanco al nuevo alcalde de Maicao, pero no logró el porcentaje exigido por la ley para repetir las elecciones en su tierra. | Foto: suministrada a semana api

Gamarra, el otro municipio que dijo voto en blanco

Ante la situación que se presentó en los dos municipios, la Registraduría deberá repetir elecciones según lo estipulado en el artículo 258 de la Constitución: “Deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una corporación pública, gobernador, alcalde o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, cuando los votos en blanco constituyan mayoría absoluta en relación con los votos válidos. Tratándose de elecciones unipersonales no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras que en las de corporaciones públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral”.