“Que manden a recoger las velas porque el velorio no se les cristalizó; Santa Lopesierra sale de las cenizas”: ‘El hombre Marlboro’ y sus desafiantes discursos en Maicao

En otro escenario habló de su hoja de vida. “Políticamente, no hay nada que se me pueda tildar de que me haya apropiado de algún recurso del Estado, si se me ha señalado de quizás otras actividades, las cuales sean verdad o falsas, las he asumido con gallardía. Me he enfrentado a la justicia, como lo hacen los hombres, a morir de pie cuando se tiene la convicción de la inocencia. Es por eso, que me tocó muchos años de cárcel porque mi lealtad es a toda prueba, como es el amor a mi pueblo”, destacó.