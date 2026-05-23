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La desconfianza que tiene en jaque a Iván Márquez por un escolta que estaría dispuesto a entregarlo a las autoridades

El líder de la Segunda Marquetalia, estaría oculto en Venezuela en medio de dificultades internas y tensiones dentro de su esquema de seguridad.

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Redacción Confidenciales
23 de mayo de 2026 a las 2:43 a. m.
Iván Márquez, líder de la Segunda Marquetalia.
Iván Márquez, líder de la Segunda Marquetalia. Foto: AFP

Iván Márquez, uno de los jefes más importantes de las extintas Farc, estaría vivo. El hoy comandante de la Segunda Marquetalia estaría en Venezuela pasando múltiples necesidades que ponen en riesgo su vida, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

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SEMANA conoció por fuentes de inteligencia que Márquez está adelantando una purga interna en su anillo de seguridad porque, al parecer, uno de sus hombres de confianza se voló y estaría en contacto con las autoridades de Colombia y Estados Unidos en busca de protección. El escolta, cuya identidad permanece bajo reserva, estaría dispuesto a colaborar con la Justicia y entregar detalles del paradero del guerrillero que se convirtió en un enigma para el gobierno de Gustavo Petro.

No se puede olvidar que hay un grupo de mercenarios que buscan atrapar a Márquez y obtener la recompensa de 10 millones de dólares que ofrece Estados Unidos. Sin Maduro en Venezuela, todo es más fácil para la Justicia, pero más complicado para el terrorista.