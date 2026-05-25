Alias Don Berna se queda en Justicia y Paz: Corte Suprema rechaza su expulsión por incumplimientos

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la decisión que la justicia había tomado para dejar a Diego Murillo, alias Don Berna, por fuera de Justicia y Paz, la jurisdicción que se creó para la desmovilización del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El proceso arrancó cuando la Fiscalía Cuarta delegada ante el Tribunal de la Unidad de Justicia Transicional de Medellín, en Antioquia, presentó una solicitud para excluir del proceso de Justicia y Paz a Murillo Bejarano, por supuestos incumplimientos ante esa jurisdicción especial y por su resistencia “injustificada”, según el ente investigador, a comparecer a las diligencias y audiencias a las que era convocado.

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Para ese momento, alias Don Berna era considerado el máximo responsable de los bloques Héroes de Tolová, Héroes de Granada y Cacique Nutibara de las AUC; tenía más de 100 anotaciones por distintos delitos y varios procesos activos en Justicia y Paz por más de 1.400 hechos que estaban en etapa de sentencia.

Sin embargo, la Corte Suprema coincidió con la conclusión del Tribunal de Medellín, al considerar que Eduardo Umaña Mendoza, representante de las víctimas indirectas, no tenía “legitimación en la causa” para promover la petición de excluir a Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, del proceso de paz por un motivo adicional y diferente al expuesto por la Fiscalía.

Por eso, la decisión se centró en resolver el recurso que presentó la Fiscalía para pedir la expulsión de Don Berna de Justicia y Paz por no comparecer a diligencias de versión libre entre octubre y noviembre de 2021, así como por su inasistencia a las audiencias ante la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín.

La Corte determinó en su decisión que “la inasistencia del postulado de ninguna manera se puede predicar como conducta renuente, sino que se siguió sustentando en las diversas dificultades originadas por el cambio de penitenciaría, no cuestionadas ni refutadas”.

Para el alto tribunal, la ausencia de Don Berna a dichas diligencias de versión libre no se frustró por su voluntad, sino que obedeció a una “serie de factores, si se quiere, estructurales, ajenos a él, como el imprevisto de su traslado a una prisión de máxima seguridad en la que quedó aislado desde su llegada”.

La Corte Suprema también determinó que el exjefe paramilitar tuvo restricciones de comunicación con su defensa y falta de acceso a los documentos necesarios para preparar su presentación y atender los requerimientos ante Justicia y Paz. Por eso, Don Berna se mantiene en la jurisdicción especial creada para la desmovilización de paramilitares.