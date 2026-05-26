El registrador Hernán Penagos frena en seco a Gustavo Petro y le pide no desinformar a pocos días de elecciones

Al registrador Hernán Penagos se le agotó la paciencia con el presidente Gustavo Petro, quien constantemente busca crear un manto de duda sobre el proceso electoral.

Como el domingo 31 de mayo se harán las elecciones presidenciales y en todo el país se está adelantando el proceso logístico para entregar el material electoral.

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En medio de todo este escenario, el presidente Gustavo Petro puso un escrito en su cuenta en X que molestó al registrador.

“Atención, señor director de la Policía: le exijo explicaciones sobre qué hizo la Policía de Chinú, en vez de cuidar el voto”, dijo Petro.

Agregó: “El cuidado del voto ciudadano comienza por garantizar que las urnas están vacías antes de comenzar las elecciones. Al menos un millón de personas deben quedarse una vez que se cierran las mesas hasta que se cierren los escrutinios. A los electores y electorales les solicito llevar su propio esfero para votar”.

Petro respondió a un trino de una persona que alertaba sobre unas supuestas irregularidades en la entrega del material electoral en Chinú.

Por esa razón, el registrador Penagos no dudó en responder y pidió a Petro no desinformar a pocos días de elecciones.

“Frente a los hechos ocurridos en el municipio de Chinú, Córdoba, informamos que el material electoral era trasladado hacia la sede de la Registraduría Municipal, totalmente custodiado por la Fuerza Pública, en cumplimiento de los protocolos de seguridad establecidos para garantizar la integridad del proceso electoral”, dijo Penagos.

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Agregó: “Durante el operativo, se presentó una congestión vehicular de aproximadamente tres minutos. En ese momento, el periodista José Jorge Otero, de NotiChinú, solicitó a los uniformados habilitar el paso; sin embargo, las autoridades le indicaron que debía esperar mientras se completaba el traslado seguro del material electoral. Ante el desacato de la instrucción y el uso de improperios contra los uniformados, la Policía procedió a imponerle un comparendo”.

Según la Registraduría, no hubo tal irregularidad como se contó en redes sociales y que se replicó por Petro.

El proceso electoral se está construyendo de una manera eficiente. La Registraduría tiene a punto toda su tarea operativa para el 31 de mayo. Foto: Juan Carlos Sierra

“El material electoral llegó a Chinú en perfectas condiciones, bajo resguardo permanente de la Policía Nacional y cumpliendo todos los protocolos de seguridad establecidos. Recordamos que cada kit electoral cuenta con seguimiento mediante georreferenciación, lo que permite monitorear en tiempo real su traslado y garantizar la trazabilidad durante todo el proceso”.

Es la primera vez que Penagos responde directamente a Petro, pero no cabe duda de que lo hace porque las elecciones se harán en cinco días y siempre ha manifestado su preocupación por la desinformación que se crea en redes sociales.