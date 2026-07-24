El Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, expidió un comunicado oficial en el que informó de tres colombianos que estarían detenidos en el Reino de Arabia Saudita.

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Según detallaron, la situación de los connacionales ha sido atendida desde el año pasado por esa cartera y a través de los consulados competentes, con el apoyo de la Embajada de Colombia ante el Reino de Arabia Saudita.

Aunque por ahora no se han confirmado de manera oficial las identidades de las personas, El Tiempo reveló que se trataría de Héctor Eduardo Romero Ramírez, de 53 años; Luis Eduardo Romero Jiménez, de 30 años; y Mauricio Patiño Gallego, de 62 años, este último de nacionalidad colomboestadounidense.

Desde la Cancillería informaron que se ha coordinado con las autoridades locales para brindar la asistencia consular correspondiente a los connacionales dentro del marco de las competencias de la Cancillería y con respecto a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

Los familiares de los colombianos detenidos en ese país han mantenido comunicación permanente con el Consulado de Colombia en El Cairo y con la Embajada de Colombia ante el Reino de Arabia Saudita para buscar soluciones.

“Los derechos de petición presentados por ellos han sido atendidos oportunamente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015. Asimismo, han recibido atención presencial en Bogotá por parte del equipo del Grupo Interno de Trabajo de Asistencia a Connacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco del acompañamiento institucional brindado a este caso”, dijeron desde la Cancillería.

Los colombianos fieron detenidos en Arabia Saudita y posteriormente trasladados a Yemen. Foto: Getty Images

El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que continuará haciéndole seguimiento al caso y brindando asistencia consular para que los colombianos puedan tener ese acompañamiento mientras están privados de la libertad, verificar las condiciones en las que se encuentran en su detención y acompañar a los familiares en esta comunicación.

Además, se están adelantando las gestiones ante las autoridades locales para pedir por el respeto del debido proceso y de los derechos de los connacionales.

“Todo ello se realiza con respeto por la legislación del Estado receptor y sin interferir en las decisiones de sus autoridades judiciales competentes”, dijeron desde la Cancillería.

Los tres ingenieros colombianos fueron detenidos en Yemen y posteriormente fueron trasladados a Arabia Saudita sin una orden judicial, por lo que las familias han reclamado que no sabían de su paradero desde hace seis meses.

Los ingenieros habían viajado a esa ciudad desde abril de 2025 para instalar sistemas de antenas satelitales comerciales. Posteriormente, fueron capturados, aparentemente sin razones de fondo, y no habría explicaciones contundentes de los cargos por los que fueron detenidos, por lo que los familiares han solicitado que se entregue información de su estado de salud y las causas por las que habrían sido privados de su libertad.