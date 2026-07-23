La Cancillería desmintió por completo la información que comenzó a circular en las redes sociales acerca de que Angie Paola Valderrama Rojas, funcionaria de esta entidad, era la persona que le arreglaba el cabello y maquillaba a la canciller Rosa Villavicencio.

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“Esta afirmación es falsa, carece de sustento y desconoce tanto la trayectoria profesional de la funcionaria como las responsabilidades que desempeña en el Ministerio de Relaciones Exteriores“, señaló la institución a través de un comunicado.

Asimismo, destacó que Valderrama Rojas es profesional en Psicología con opción en Ciencia Política de la Universidad de los Andes (Colombia) y magíster en Derechos Humanos de la Universidad de Lund (Suecia), donde fue becada.

Además, realizó su práctica académica en el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.

Valderrama Rojas, según precisó la Cancillería, cuenta con experiencia profesional en entidades del orden nacional y distrital, entre ellas la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá y la Secretaría Distrital de Gobierno.

De igual manera, ha trabajado en organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

“A lo largo de su trayectoria profesional se ha desempeñado en asuntos relacionados con derechos humanos y enfoque de género, áreas en las que cuenta con formación académica y experiencia acreditada“, manifestó la Cancillería.

Dada esta trayectoria, de acuerdo con el Ministerio, fue nombrada como asesora, grado 15, el 13 de agosto de 2025. “Desde entonces ha ejercido funciones técnicas y de asesoría en dependencias asociadas al Despacho, (...) de conformidad con las responsabilidades propias de su cargo“, expresó la institución.

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Actualmente, la funcionaria se desempeña como Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Política Exterior Feminista y Asuntos de Género. Desde este cargo lidera y articula acciones relacionadas con la implementación y el seguimiento de la Política Exterior Feminista de Colombia.

La Cancillería calificó como “grave” las versiones que se han difundido sobre la mujer y en las que se desconocen las “credenciales académicas, la experiencia laboral y las funciones efectivamente desempeñadas”.

Por lo mismo, la entidad fue clara al advertir que, si bien la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo son pilares fundamentales, estos deben estar acompañados de un compromiso con la verificación de la información y la presentación rigurosa de los hechos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores hizo un llamado a “rectificar la información falsa difundida” sobre trabajadora de la institución que vincularon con la canciller Rosa Villaviencio. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“El Ministerio de Relaciones Exteriores reitera su respeto por el ejercicio libre e independiente del periodismo y, al mismo tiempo, hace un llamado a rectificar la información falsa difundida y a evitar su reproducción, así como a consultar y contrastar las fuentes institucionales“, apuntó.

Por último, la cartera reafirmó su compromiso con una gestión pública que esté basada en el respeto por la dignidad de sus servidoras y servidores, y la entrega de información transparente y verificable a la ciudadanía.