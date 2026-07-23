La puerta medio abierta: el camino que le queda a Abelardo De La Espriella para lograr su posesión en una guarnición militar en el Cauca

La intención del presidente electo, Abelardo De La Espriella, de posesionarse el próximo 7 de agosto en el departamento del Cauca superó este miércoles su primer gran examen político.

Abelardo De La Espriella podrá posesionarse en el departamento del Cauca; esta es la decisión del Senado

La Plenaria del Senado decidió sobre la legalidad del cambio de sede para la posesión del presidente Abelardo de la Espriella. Foto: El País

Con 55 votos a favor y 32 en contra, la plenaria del Senado aprobó la proposición que autoriza el traslado extraordinario de esa corporación para la ceremonia de transmisión de mando. Sin embargo, la decisión está lejos de quedar en firme.

Aunque la votación fue interpretada como un respaldo a la iniciativa del mandatario electo, el trámite todavía depende de un requisito constitucional: la Cámara de Representantes también debe aprobar una proposición en el mismo sentido para que el Congreso pueda sesionar excepcionalmente fuera de Bogotá.

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Abelardo De La Espriella, presidente electo. Foto: Catalina Olaya

Ese será el siguiente capítulo de una discusión que ha mezclado aspectos jurídicos, logísticos y políticos.

La Constitución y el reglamento del Congreso establecen que la posesión presidencial se realiza ante el Congreso en pleno. Por esa razón, no basta con la autorización del Senado. Ambas cámaras deben coincidir en trasladar su sede de manera excepcional para la sesión solemne del 7 de agosto.

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Abelardo De La Espriella durante la conmemoración del 20 de julio en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

Si la Cámara aprueba la proposición, el Congreso podrá reunirse en el Cauca para tomar el juramento al nuevo presidente. Pero si la corporación la rechaza, el trámite se cae y tendría que comenzar nuevamente desde el inicio con una nueva proposición y una nueva búsqueda de mayorías.

A diferencia de un proyecto de ley, este procedimiento no tiene tiempos rígidos establecidos. Todo dependerá de la rapidez con la que la Mesa Directiva de la Cámara convoque la discusión y de la capacidad del ministro del Interior entrante, Rodrigo Lara, para reunir los votos necesarios.

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Desfile Militar 20 de Julio, en Soacha. Presidente electo Abelardo De La Espriella. Foto: AFP

Por ahora, la corporación no ha sido citada para debatir el asunto, aunque en el Capitolio se da por hecho que el tema será abordado durante la próxima semana, teniendo en cuenta la cercanía de la posesión presidencial.

Pero el traslado al Cauca no es el único asunto pendiente. También continúa abierta la discusión sobre el lugar exacto donde se desarrollará la ceremonia.

El desfile militar y policial del 20 de julio se realizó por primera vez en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, con la participación de tropas de las diferentes fuerzas del país. Foto: Colprensa - Lina Gasca

La proposición aprobada por el Senado únicamente autoriza que la sesión se realice en el departamento del Cauca. No determina el sitio específico. Ese detalle ha dado lugar a interpretaciones encontradas.

Mientras Abelardo De La Espriella ha insistido en que la posesión debería llevarse a cabo en una guarnición militar como homenaje a la Fuerza Pública, otros sectores consideran que el acto debe conservar un carácter estrictamente civil.

De hecho, la senadora Jennifer Pedraza radicó una proposición alternativa en la que aceptaba el traslado extraordinario del Congreso al Cauca, pero establecía expresamente que la sesión no podía realizarse en una guarnición militar ni en instalaciones de las Fuerzas Militares o de la Policía. En su texto planteó que el escenario debía ser exclusivamente de carácter civil.

Plenaria 20 de julio Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El debate también podría trasladarse a la Cámara de Representantes. Según la proposición radicada en esa corporación, la redacción sí hace referencia a la posibilidad de que la ceremonia se realice en una guarnición militar, una diferencia frente al texto que terminó avalando el Senado.

En caso de que ambas cámaras aprueben textos distintos, el Congreso tendrá que encontrar una fórmula para unificar el alcance de la autorización antes del 7 de agosto.

A ello se suma otro reto de carácter logístico. Para que la posesión pueda realizarse fuera de Bogotá no basta con trasladar el acto protocolario. También será necesario garantizar el quórum deliberatorio y decisorio tanto del Senado como de la Cámara de Representantes en el lugar donde se instale la sesión.

Desfile Militar y de Policía del 20 Julio Foto: Aymer Andrés Álvarez

Esto significa que deberá asistir, por lo menos, la mitad más uno de los integrantes de cada corporación para aprobar el orden del día y permitir que el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, tome el juramento constitucional a Abelardo De La Espriella.

Así, aunque el Senado ya dio el primer aval para sacar la ceremonia de Bogotá, todavía quedan varias decisiones por resolver antes de que el presidente electo pueda confirmar el lugar exacto donde asumirá oficialmente la Presidencia de la República el próximo 7 de agosto.