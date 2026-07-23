Atípico paquete de reformas que el Gobierno saliente llevó al Congreso. Diferencias con propuestas de Abelardo De La Espriella

Desconcierto total. Eso es lo que ha generado entre algunos analistas, líderes de opinión y, en general, en muchos ciudadanos colombianos, la avalancha de proyectos que el gobierno saliente de Gustavo Petro y la bancada del Pacto Histórico, que ahora será el partido de oposición, han radicado en el Congreso de la República.

A solo dos días de haberse instalado el nuevo parlamento, la agenda ya está desbordada. Pero lo que tiene sorprendido a algunos analistas es que, a escasos días de concluir la administración Petro, es se lleven al congreso 8 reformas de grueso calibre, con temas en los que los gobiernos entrante y saliente tienen amplias diferencias: salud, fracking, impuestos, salario y trabajo, por ejemplo.

Empiezan las cábalas y las revisiones del pasado. Las primeras hipótesis acerca de lo inentendible: que el gobierno pretenda tramitar reformas que no logró pasar en cuatro años, ahora apuntan a que se trataría de una estrategia para orientar la agenda política de la férrea oposición que hará el Pacto Histórico en el Legislativo. Es decir, sería más un envío de señales acerca de cuál será la posición del gobierno saliente en el Poder Ejecutivo, y no de una expectativa real de que las iniciativas sean aprobadas.

¿Qué dicen analistas?

Varias voces coinciden en la inutilidad del paquete de proyectos radicados, teniendo en cuenta las grandes diferencias en la manera de concebir al país que hay entre Abelardo De La Espriella y Gustavo Petro.

Javier Hoyos, director de la firma Gestión Legislativa, quien tiene una amplia trayectoria en temas políticos y congresionales, afirma que “normalmente, algo así no había pasado. Seguramente serán archivadas. No es razonable entregar esos proyectos y menos con un gobierno ideológicamente contrario", afirma.

Por su parte, el congresista Óscar Darío Pérez, expresa que, pese a que lleva muchos periodos en el Legislativo, no conoce nada similar. Además, mostró su posición al respecto: “es increíble esa catarata de proyectos, con un enorme sesgo ideológico. No sé si no se han dado cuenta que perdieron las elecciones”.

Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro. Foto: SEMANA

Propuestas: casi todo las separa de De La Espriella

Reforma a la Salud:

La reforma a la salud que el gobierno saliente llevó al Congreso de la República tiene 90 artículos y entre las propuestas de normas y la justificación, el documento radicado tiene 171 páginas, con la firma de un amplio número de senadores y representantes a la Cámara, empezando por Iván Cepeda, excandidato presidencial.

Según las explicaciones de Guillermo Jaramillo, ministro de Salud en la administración Petro, se trata de una condensación que es resultado de haber estado en dos legislaturas con el proyecto de ley bajo el brazo y luego, llegar al hundimiento en la Comisión Séptima de Senado, “sin haberle dado debate. Simplemente no se metió en la agenda”, recordó el funcionario.

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Para Jaramillo, ya habría un terreno adelantado, pues, según explicó “ya había puntos acordados, principalmente con las EPS, para que no manejen ellas los recursos sino que sean gestoras. Igualmente, que se elimine la integración vertical y se adelante un modelo de salud basado en la prevención de la enfermedad, ”algo que se había dejado atrás”, dijo.

En contraste, el esquema que propuso De La Espriella en campaña está enfocado en mantener la estructura general del sistema, pero con cambios que mejoren la liquidez, fortalezcan el control y recuperen el acceso a los servicios para los ciudadanos.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella sobre el Fracking. Foto: Suministrada a Semana

Fracking: la técnica de extracción de hidrocarburos por fracturación hidráulica, es otra de las propuestas legislativas que dividen, pues mientras el gobierno saliente insiste en prohibirlo y radicó el proyecto de ley con esa propuesta; el gobierno de De La Espriella es partidario de intentarlo, a partir de tecnologías modernas que puedan permitir desarrollar de manera protegida la extracción y “generar riqueza para ayudar a los pobres”, dijo en su momento.

El proyecto de ley fue radicado por Esmeralda Hernández, entre otros firmantes del Pacto Histórico, lo que también estaría en línea con el argumento utilizado por el ministro de Salud con la reforma a ese sector: “retomar el camino”.

Reforma tributaria: Con 32 artículos, el proyecto de ley que introduciría cambios profundos en la manera de aportar impuestos, fue radicado en el Congreso, ese sí, con la firma del ministro de Hacienda, Germán Ávila.

Con la iniciativa se busca obtener 21,9 billones de pesos, pero con medidas muy disímiles a las que quiere implementar De La Espriella. Mientras que Ávila sustentó que se radica porque “el país requiere nuevos recursos. La propuesta es progresiva, pues creemos que el esfuerzo debe salir de los grandes patrimonios y de las rentas más altas”.

Foto: istock

El presidente electo, entre tanto, se pronunció frente a la radicación de la tributaria por parte del gobierno saliente y manifestó su rechazo a la misma: “El Gobierno electo del presidente Abelardo De La Espriella rechaza la intención del Gobierno saliente de promover una nueva reforma tributaria para trasladarles a los colombianos el costo de cuatro años de desorden fiscal, endeudamiento y manejo irresponsable de los recursos públicos”.

La propuesta de MinHacienda pone a más personas a pagar el impuesto al patrimonio; agrega peldaños en la tabla a partir de la cual los contribuyentes aportan el impuesto de renta, y agrega múltiples novedades con el pago del IVA, entre otras muchas medidas más.

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En el paquete legislativo del Pacto Histórico también está la polémica propuesta de la jurisdicción agraria; la reforma a la educación superior que no hizo el gobierno en el cuatrienio; la institucionalización del salario vital; la Ley de gestión comunitaria del agua, y la regulación ética a la inteligencia artificial que tanto mencionaba Petro en los consejos de ministros.

A ello se le agregan los 17 proyectos radicados, de los cuales habló el senador del Pacto Histórico, Pedro Flórez, quien explicó que, entre ese paquete, hay medidas para fortalecer la protección de los consumidores en las compras electrónicas mediante un botón de retracto; un Plan Nacional para la atención integral de pacientes con EPOC, para mencionar unas cuantas.