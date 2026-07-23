Así fue la muerte de Octavio, reconocido personaje de ‘Pa’ seguirte queriendo’: revelaron resultado de la autopsia

El segundo capítulo de Pa’ seguirte queriendo, continuación de la exitosa novela Pa’ quererte, dejó uno de los momentos más conmovedores de la nueva temporada.

Claudia Bahamón destapó accidente con participante de ‘MasterChef Celebrity’; reveló que hubo un golpe

La producción del Canal RCN sorprendió a los televidentes con la inesperada muerte de Octavio Victoria, personaje interpretado por Luis Eduardo Arango, cuya partida marcó un giro en la historia de la familia que conquistó al público desde la primera entrega.

La escena se convirtió en tendencia en redes sociales y generó una ola de comentarios en redes sociales, donde los seguidores de la serie manifestaron su sorpresa y tristeza por la forma en que se desarrolló el episodio, pues llegaron a pensar que el personaje seguiría haciendo parte de la trama.

La causa de la muerte de Octavio en ‘Pa’ Quererte’

En la telenovela, Octavio fallece a los 68 años durante una noche que pretendía ser un momento especial junto a su esposa, Azucena Tinoco.

Horas antes, algunos de sus amigos le habían recomendado consumir la conocida “pastilla azul” para mejorar su desempeño íntimo, sin considerar las complicaciones que esto podía representar para su estado de salud.

Fuerte cortada en ‘MasterChef Celebrity’: Iván Marín sufrió accidente en plena prueba

Tras el deceso, la historia revela el resultado de la autopsia practicada al personaje, en la que se determina que la causa de la muerte fue un infarto agudo de miocardio.

Según la explicación presentada en la producción, el medicamento habría desencadenado la emergencia cardíaca debido a que Octavio padecía hipertensión, condición que terminó siendo determinante en el desenlace.

La noticia también golpeó emocionalmente a Mauricio, Antonio y Jorge, quienes no pudieron evitar sentirse responsables por haber sido quienes insistieron en recomendarle el medicamento.

Aunque sus intenciones eran ayudar a su amigo, la tragedia terminó convirtiéndose en un duro episodio de culpa para los tres personajes.

¿Quién es el actor que interpretó a Octavio Victoria?

Aunque la muerte de Octavio ocurrió dentro de la ficción, muchos espectadores aprovecharon la popularidad del capítulo para destacar la interpretación de Luis Eduardo Arango, uno de los actores más reconocidos de la televisión colombiana.

A lo largo de su carrera, el artista ha participado en producciones como:

Las de siempre .

. Darío Gómez .

. La Sustituta.

Además de su trayectoria en televisión, Arango mantiene una activa presencia en redes sociales, especialmente en Instagram, donde reúne más de 131.000 seguidores que siguen de cerca sus proyectos profesionales y algunos momentos de su vida cotidiana.