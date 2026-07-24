A pocos días de que finalice el Gobierno del presidente Gustavo Petro, el senador Juan Espinal, del Centro Democrático, alertó de una resolución que saldría del Ministerio de Minas y Energía que podría generar un riesgo para el país y para el sector.

Gobierno Petro toma decisión radical con el ‘fracking’; proyecto fue presentado al Senado de la República

Según dijo, se trata de una resolución que entregaría de manera gratuita activos energéticos pagados con los impuestos de todos los colombianos. “No es un trámite menor, sino una puerta que se abre a una cesión masiva del patrimonio público”, afirmó.

Incluso, criticó que no se habría revisado de forma correcta la base jurídica, pues aunque la ley permite ceder cierta infraestructura a comunidades energéticas, el Gobierno se estaría aprovechando de ese recurso.

Según Espinal, estos activos podrían ser recibidos por comunidades, asociaciones, prestadores del servicio, entes territoriales y hasta operados de red, por lo que reclama que se trata en el fondo de impuestos y fondos públicos de los colombianos que podrían terminar en manos de patrimonios privados o empresariales.

El senador del Centro Democrático criticó que habría pocos filtros para este proceso, ya que entre los requisitos mínimos podría estar una junta de acción comunal con personería jurídica, lo cual podría ser débil jurídicamente.

“El diseño parece hecho para diluir responsabilidades, pues las decisiones de cesión ya fueron delegadas en el Secretario General de Minas, la Superintendencia de Servicios tendrá vigilancia ‘diferenciada y flexible’ y el Ministerio de Minas y Energía se autodeclara indemne frente a consecuencias fiscales, civiles y ambientales derivadas del traspaso de propiedad pública a terceros”, reclamó.

El problema es que la resolución regiría a partir del día siguiente de su publicación, lo que quiere decir que a pocos días de que termine el Gobierno de Gustavo Petro se abriría una ventana para transferencias exprés antes del 7 de agosto, día de la toma de mando del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

Edwin Palma, ministro de Minas y Energía. Foto: Pedraza Producciones

“El proyecto tampoco exige expresamente avalúo previo, convocatoria pública ni comparación competitiva entre interesados. ¿Quién escogerá al beneficiario? ¿Con qué criterios? ¿Cuánto valen los activos? ¿Qué solicitudes ya están listas para firma?”, cuestionó Espinal.

El senador pidió que estas acciones sean verificadas. “Es fundamental que cada actuación sea revisada con total transparencia y rigor técnico para garantizar que responda al interés general y no comprometa la seguridad energética ni el futuro del sector”, aseguró.

Además, le solicitó a los entes de control que puedan certificar este proceso y tomen medidas sobre esta resolución. “Señores Contraloría, Procuraduría, medios, equipo de empalme de Abelardo De La Espriella y nueva ministra María Nohemí Arboleda, deben actuar ya, exigir una pausa en la expedición de la resolución, un inventario completo de activos del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), y demás entidades, avalúos, solicitudes en trámite y nombres de beneficiarios. Gustavo Petro y Edwin Palma deben responder”, dijo.