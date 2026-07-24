‘Las nuevas reglas del sueño americano’, el pódcast de un colombiano en Estados Unidos que habla con la verdad a los migrantes

Tras 10 años de trabajar con la comunidad migrante, el colombiano Felipe Aguilera, radicado en Nueva York, Estados Unidos, decidió crear el pódcast Las nuevas reglas del sueño americano para hablar de la realidad de lo que es migrar a ese país ilegalmente.

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“Lo que he observado es que muchos, sobre todo en la época de mayor auge de flujo migratorio que fue hace cuatro o cinco años, llegaron a los Estados Unidos; primero usando un camino indebido, y segundo, ilusionados o con unas expectativas muy altas. La desinformación rodó para ellos”, aseguró Aguilera a SEMANA.

Aunque reconoce que a la mayoría de los casos les va bien económicamente pues logran encontrar un trabajo y ganar algunos dólares, lo cierto es que el camino no es sencillo, comenzando por el proceso para llegar a Estados Unidos de manera irregular.

“Por el afán de buscar una oportunidad se dejaron llevar por estas falsas promesas que el sueño americano iba a ser una vez cruzaran la frontera, que se encontraban con árboles llenos de dinero y oportunidades por doquier y esto no es así”, dijo el periodista.

Esa preocupación, y haber trabajado con migrantes durante los últimos años, lo llevó a crear este espacio en el que entrevista a colombianos que han migrado ese país para contar sus historias y para que más personas puedan escuchar los retos y dificultades que tuvieron que vivir.

Además, consulta a expertos en migración para brindar información de relevancia a quienes estén pensando en tomar este camino, para que lo hagan por las vías legales.

“La gente cree que es solo empacar y arrancar, pero no ven el desarraigo, el duelo migratorio, las realidades de la migración. Hoy muchos de ellos se están devolviendo, o los encarcelan o les abren algún proceso”, dijo Aguilera.

El periodista considera que la primera decisión para un migrante debe ser informarse para ver alternativas de cómo migrar legalmente y respetar las leyes del país al que se quiere ir.

Felipe Aguilera, pódcast La realidad del sueño americano. Foto: Suministrado API

En ese sentido, el primer error para un migrante es saltarse la norma o llegar de manera ilegal a Estados Unidos. “El primer llamado es a que se informen para saber cuáles son los caminos legales para poder llegar hasta ese destino y comenzar un nuevo sueño”, afirmó.

En dos meses desde su lanzamiento ha logrado encontrar varias historias de colombianos en ese país. Todas tienen en común que la migración requiere de mucho “sacrificio, esfuerzo y aguante”.

“En todas las historias hay sufrimiento, hay llanto, hay melancolía, hay temas de arraigo que aún pese a muchos años están incrustadas en la mente y en el corazón del migrante”, agregó el periodista.