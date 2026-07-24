Trump amenaza a la UE con nuevos aranceles tras las multas a gigantes tecnológicos: “Pagarán un precio muy alto”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes una nueva escalada en la disputa comercial con la Unión Europea al adelantar que impondrá más aranceles en respuesta a las millonarias multas que Bruselas ha impuesto a compañías estadounidenses como Apple, Amazon, Meta y Google.

Donald Trump anuncia nuevos aranceles para 60 países de todo el mundo. Estas son las razones detrás

“La Unión Europea vuelve a las andadas y, como siempre, ¡ataca directamente a grandes empresas estadounidenses!”, escribió Trump en su red social. El mandatario acusó al bloque comunitario de “robar” a las multinacionales de Estados Unidos mediante sanciones que, según él, carecen de justificación.

“Estados Unidos no es una ‘hucha’ para Europa, ¡no lo permitiremos!”, afirmó. Trump sostuvo que su administración no aceptará una “práctica ilegal y altamente discriminatoria” que, aseguró, comenzó durante el primer año del gobierno del expresidente Joe Biden.

Como respuesta, el mandatario anunció una investigación sobre las sanciones que la Unión Europea ha impuesto a empresas estadounidenses. Calificó esas medidas como “ilegales y nada éticas” y recordó que, solo en el caso de Google, las multas ya superan los 18.000 millones de dólares.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP Photo/Mark Schiefelbein

La reacción de Trump llegó después de conocer que las autoridades europeas impusieron a Google otra sanción de 1.000 millones de dólares. El presidente también mencionó a Apple, Meta y Amazon como compañías castigadas por Bruselas “sin motivo alguno”.

“La Unión Europea pagará un precio muy alto por esta conducta ilegal (…) Las sanciones serán revocadas por completo y prevemos que se les impondrá un arancel sustancial lo antes posible”, advirtió.

Estados Unidos impone aranceles adicionales del 50% a productos de Canadá por “trato discriminatorio”

Las autoridades europeas, sin embargo, justifican esas multas al considerar que varias de estas empresas infringieron la normativa comunitaria sobre competencia y protección de datos personales de los usuarios.

El nuevo choque comercial se produjo apenas un día después de que Trump anunciara otra ronda de aranceles contra cerca de 60 países, una vez expiró el gravamen temporal del 10 % que Washington había mantenido durante 150 días.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP Photo/Alex Brandon

Según la Casa Blanca, esa medida busca presionar a los socios comerciales que, a juicio de Estados Unidos, no han hecho lo suficiente para impedir la importación de productos fabricados con trabajo forzoso.

En el caso de la Unión Europea, la Comisión Europea recibió con satisfacción que se mantuviera ese arancel del 10 %, en línea con el acuerdo comercial alcanzado con Washington. Además, destacó la recuperación de exenciones para productos como el corcho y los diamantes.

“No vamos a quedarnos llorando”: Lula reta a Donald Trump tras imposición de aranceles a Brasil

Cabe recordar que la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 autoriza al Gobierno estadounidense a investigar prácticas comerciales extranjeras que considere discriminatorias y a responder mediante la imposición de aranceles.

Tras el anuncio presidencial, el representante de Comercio de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, aseguró que las nuevas multas europeas representan “un verdadero riesgo para el mantenimiento de la estabilidad (comercial) transatlántica”.

*Con información de AFP y EuropaPress.