Un mes después del doble terremoto en Venezuela, el sentido mensaje que compartió Edmundo González

Cuando se cumple un mes de los terremotos que sacudieron Venezuela, el dirigente opositor venezolano Edmundo González aseguró que la reconstrucción pasa también por una nueva concepción del Estado, uno que se sitúe “al servicio de su gente”, a diferencia de lo que se ha venido produciendo estas últimas semanas.

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Así, González ha denunciado que ahora, después del primer mes, los afectados por los terremotos “deben reconstruir sus vidas sin respuestas suficientes, sin certezas y, demasiadas veces, sin el respaldo que deberían recibir del Estado”, según se lee en una carta publicada en sus redes sociales.

González ha señalado que todo el mundo ha visto cómo “casi tres décadas” de un “progresivo desmantelamiento de las instituciones”, “la corrupción” y “la indiferencia” han venido dificultando la recuperación, incidiendo en que esta tragedia haya hecho más evidentes todos estos problemas.

Durante este mes, los venezolanos volvieron a sostenerse unos a otros. Siempre solidaridarios. Vecinos, comunidades, organizaciones, periodistas, iglesias y voluntarios asumieron tareas que correspondían al Estado. Esa solidaridad honra al país, pero ya no puede seguir… pic.twitter.com/f5KjcKyJ13 — Edmundo González (@EdmundoGU) July 24, 2026

“Es claro que nadie puede evitar que la tierra tiemble, pero quienes ejercen el poder sí tienen la responsabilidad de responder cuando la población necesita mayor protección, más cuando el país enfrenta una de las mayores catástrofes naturales de su historia”, dijo el opositor.

González ha puesto en valor la resiliencia que sus compatriotas han demostrado este último mes, “siempre solidarios”, asumiendo tareas que correspondían al Estado.

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“Esa solidaridad honra al país, pero ya no puede seguir utilizándose para encubrir la orfandad institucional”, aseveró González Urrutia.

“La reconstrucción de Venezuela no es solo levantar viviendas, reconstruir hospitales, escuelas y carreteras. Exige también recuperar un Estado que proteja, responda y nunca vuelva a darle la espalda a su gente”, aseguró González.

Una mujer sostiene una imagen de la Virgen de Guadalupe mientras voluntarios y familiares de las víctimas buscan los cuerpos de sus seres queridos entre los escombros de un edificio destruido por los terremotos del 24 de junio en Caraballeda, Venezuela, el 17 de julio de 2026. Foto: AFP

Así, ha explicado que si bien “la fuerza puede administrar el poder durante un tiempo”, solo se puede lograr “legitimidad” con el respaldo de la gente.

“Quienes no sean capaces de comprenderlo terminarán alejándose también del país que dicen representar”, advirtió el opositor, quien reside en España.

“La reconstrucción de Venezuela comienza por recuperar un Estado al servicio de su gente. Ese es y seguirá siendo mi compromiso”, concluyó.

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Por su parte, la opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha emitido un video en sus redes sociales en el que se la escucha lamentarse por no poder estar en Venezuela en estos momentos, aunque al tiempo afirmar estar ahí, con cada una de las familias afectadas en un plan simbólico y espiritual.

María Corina Machado y Edmundo González, considerados el eje central del liderazgo opositor. Foto: COLPRENSA

“No hay un solo instante en que no desee con toda mi alma poder abrazarnos, mirarnos a los ojos, acompañarnos como este momento merece”, dijo en un tono afectado, que acompaña en todo momento sus palabras a lo largo del video, en el que se van sucediendo imágenes de la “mayor tragedia” que ha sufrido Venezuela.