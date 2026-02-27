Cesar

Hostigamiento en Río de Oro, Cesar, dejó un policía muerto, lo que motivó suspender las capacitaciones de jurado a elecciones

El director de la Policía rechazó este violento hecho de cara a los próximos comicios electorales.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

27 de febrero de 2026, 3:40 p. m.
Los hechos sucedieron en la mañana de este viernes, 27 de febrero.
Los hechos sucedieron en la mañana de este viernes, 27 de febrero. Foto: Tomada de redes sociales

Este viernes 27 de febrero se registró un nuevo hostigamiento armado contra la estación de Policía en el municipio de Río de Oro, en el departamento del Cesar.

Tras este violento hecho, el subintendente Jorge Luis Taborda Chamorro murió al ser impactado por un disparo de un francotirador mientras se encontraba en la sede policial.

“Hoy me invade una tristeza que no cabe en las palabras. Me duele informar que, en Río de Oro, Cesar, las balas de la cobardía nos arrebataron a uno de los nuestros, el subintendente Jorge Luis Taborda Chamorro”, dijo el director de la Policía Nacional, el general William Oswaldo Rincón Zambrano.

Registraduría suspende por violencia capacitaciones de jurados de votación en Río de Oro, Cesar

El alto oficial rechazó este nuevo ataque contra la Fuerza Pública y envió un mensaje de condolencias a los familiares y amigos del uniformado que perdió la vida.

“Jorge estaba adecuando las trincheras de la estación para proteger a sus compañeros cuando un francotirador segó su vida. Pienso en su familia y no hay palabras que calmen este vacío, pero sí la promesa de que capturemos a los responsables de este cruel crimen”, agregó el general.

Estos hechos sucedieron en paralelo a las jornadas de capacitación a los jurados de votación que presentarán sus servicios para los comicios de este 8 de marzo, lo que obligó a suspender el proceso.

“La Alcaldía Municipal de Río de Oro ordenó a la comunidad suspender cualquier actividad y resguardarse en sus hogares. Además, el comando de Policía de este municipio está ubicado muy cerca del recinto donde se adelantan las jornadas de capacitación a los jurados de votación”, se lee en un comunicado de la Registraduría.

Con el fin de tomar decisiones que garanticen el normal desarrollo de la jornada electoral programada para la próxima semana, se está evaluando la posible citación a una reunión extraordinaria del comité de seguimiento electoral en Río de Oro.

