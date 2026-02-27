Política

Registraduría suspende por violencia capacitaciones de jurados de votación en Río de Oro, Cesar

La entidad electoral activó las alertas debido a las dificultades de orden público en esa zona de Cesar.

Redacción Semana
27 de febrero de 2026, 12:41 p. m.
Se conoció que un grupo armado ilegal, cuya identidad sigue en materia de investigación, hostigó la estación de Policía de esta población, lo que motivó suspender las capacitaciones de jurado a elecciones en Río de Oro, Cesar. Imágenes de referencia.
La Registraduría informó este viernes 27 de febrero que hechos de violencia registrados en el municipio de Río de Oro, en Cesar, obligaron a suspender las jornadas de capacitación a los jurados de votación que presentarán sus servicios para los comicios de este 8 de marzo.

Se conoció que un grupo armado ilegal, cuya identidad sigue siendo materia de investigación, hostigó la estación de Policía de esta población.

En ese sector hay fuerte presencia del Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“La Alcaldía Municipal de Río de Oro ordenó a la comunidad suspender cualquier actividad y resguardarse en sus hogares. Además, el comando de Policía de este municipio está ubicado muy cerca del recinto donde se adelantan las jornadas de capacitación a los jurados de votación”, se lee en un comunicado de la entidad electoral.

Ante las críticas condiciones de orden público, se conoció que las autoridades departamentales están evaluando la posible citación a una reunión extraordinaria del comité de seguimiento electoral en Río de Oro, con el fin de tomar decisiones que garanticen el normal desarrollo de la jornada electoral programada para la próxima semana.

Para las elecciones al Senado y la Cámara de Representantes se debe marcar la casilla del partido o coalición de preferencia y el número de la lista que ocupa cada candidato.
Imagen de referencia de elecciones. Foto: Cortesía Registraduría / API

Finalmente, la Registraduría notificó que, hasta que no estén dadas todas las garantías de seguridad, no podrá asegurar el avance de las jornadas de capacitación a los jurados de votación, lo que impactaría el desarrollo de los comicios electorales del 8 de marzo.

A este episodio de violencia se suma el secuestro del candidato al Senado, Andrés Vásquez, en Pelaya, Cesar. De acuerdo con el testimonio que rindió tras ser liberado, un hombre armado lo amenazó, lo obligó a montarse en una motocicleta y lo retuvo por varias horas.

Elecciones en Colombia 2026: guía para saber cómo votar por Senado y Cámara el domingo 8 de marzo

En las mediciones de riesgo electoral que hizo la Defensoría del Pueblo en todo el país, Cesar figura con la necesidad de una observación permanente ante los posibles episodios que se podrían presentar durante las contiendas.

En el Caribe colombiano, de manera indistinta, los grupos armados ilegales que son fuente de amenaza para las elecciones, con base en el Ministerio Público, son el Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, el Ejército de Liberación Nacional, facciones disidentes de las extintas Farc-EP y grupos de criminalidad organizada.

