Defensoría del Pueblo anuncia acompañamiento para liberación de 18 soldados secuestrados en Chocó

Este lunes, 22 de diciembre, la Defensoría del Pueblo, anunció por medio de su cuenta en la red social X, que hay un equipo que se encuentra adelantando el acompañamiento humanitario con el fin de poder ayudar a la liberación de los 18 uniformados del Ejército Nacional que fueron secuestrados en Chocó.

El secuestro se dio cuando los integrantes de la institución adelantaban operaciones en contra del ELN en esta zona del país.

“Acompañamos misión humanitaria para facilitar el retorno a sus hogares de 18 miembros del Ejército retenidos en Chocó La Defensoría del Pueblo conoció por información de la Gobernación del Chocó la situación que se presentó en zona rural de Carmen del Atrato, con las comunidades indígenas del resguardo La Puria, en donde 18 miembros del Ejército Nacional no se pueden movilizar”, dijo la Defensoría.

Así despidieron a los 7 soldados asesinados en ataque terrorista del ELN en Aguachica, Cesar

ELN realizó un paro armado de 72 horas que causó terror en Colombia. Foto: Suministrada

Asimismo, dieron a conocer que han conversado con las comunidades en medio de esta compleja situación para la liberación de los uniformados: “Por solicitud de la comunidad, se han adelantado coordinaciones interinstitucionales con la Gobernación del Chocó y ha ofrecido todo el apoyo, para facilitar un pronto y seguro regreso de los miembros del Ejército al seno de sus familias y a su unidad militar”.

Lo que se ha conocido de este secuestro por parte de los indígenas es que las soldados de la unidad Búfalo1 realizó el cruce del río, pero al momento de continuar el camino fue sorprendida por la comunidad, que los interceptó y dio aviso a la guardia indígena, quienes secuestraron a los uniformados.

Nueva asonada contra el Ejército deja 18 soldados secuestrados en Chocó en medio de una operación contra el ELN

Y es que este secuestro se da luego de varias acciones terroristas de esta guerrilla en varios puntos de Colombia como Cesar, La Guajira, entre otros, donde instalaron explosivos y colocaron banderas alusivas a este grupo armado ilegal.

Además, esta guerrilla anunció un alto el fuego con motivo de las fiestas navideñas y de fin de año, que será efectivo entre el 24 de diciembre y el 3 de enero de 2026.

Las autoridades se encuentran en máxima alerta en las diferentes regiones del país donde delinque este grupo ilegal.