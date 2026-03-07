Defensoría del Pueblo dispondrá de más de 1.700 funcionarios para acompañar la jornada electoral de este 8 de marzo

La Defensoría del Pueblo confirmó que desplegará un número importante de funcionarios de la entidad en todo el territorio nacional para acompañar las elecciones al Congreso de la República y las consultas interpartidistas que se desarrollarán este domingo, 8 de marzo.

En total serán 1.710 funcionarios de la entidad los que estarán acompañando la primera jornada electoral de este 2026, en la que los colombianos asistirán a las urnas para elegir a los nuevos integrantes del Senado de la República y la Cámara de Representantes.

Defensoría del Pueblo alerta sobre 457 amenazas de muerte a líderes sociales y actores políticos previo a las jornadas electorales de 2026

“Un total de 1.710 funcionarias y funcionarios de la Defensoría del Pueblo, así como 425 miembros de la defensa pública de nuestra institución estarán presentes en más de 29.000 mesas de votación ubicadas en 387 municipios de todo el país con el fin de minimizar la vulneración de los derechos”, señaló la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

La jefe de la Defensoría explicó que este equipo de la entidad estará realizando el acompañamiento para que la ciudadanía pueda asistir de manera libre y tranquila a los puestos de votación para ejercer su derecho.

Anunció que la entidad participará de todos los espacios de coordinación interinstitucional que se realizarán en el país, a través de un comité directivo electoral y en la que harán parte 42 defensores y defensoras regionales.

La labor de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo en los diferentes puestos de votación se mantendrá durante toda la jornada electoral, incluyendo la apertura y cierre de las urnas, así como para el preconteo de los votos al finalizar.

Precisamente, Marín Ortiz explicó que se han dispuesto los mecanismos necesarios para recibir las denuncias y quejas en materia de vulneración de derechos que se puedan presentar a lo largo de la jornada.

“Nuestra invitación es a que todos los colombianos y las colombianas que puedan votar acudan de manera masiva a las urnas, ejerzan sus derechos políticos en paz”, señaló la defensora del Pueblo.

Defensoría del Pueblo enciende las alarmas: reporta “baja respuesta” del Estado frente a riesgos electorales en municipios vulnerables

La funcionaria concluyó: “La participación ciudadana es la base de la democracia y es una oportunidad para que cada voz cuente en la construcción del país que queremos”.

Marín Ortiz ya había dicho, en entrevista con SEMANA, que la entidad no tiene pruebas que advirtieran de un fraude electoral para las contiendas de este 2026, como sí lo ha sugerido el presidente Gustavo Petro.

La funcionaria advirtió en ese momento de los riesgos que hay en algunas regiones por cuenta de las operaciones de grupos armados ilegales, entre las que se encuentran Nariño, Bolívar, Valle del Cauca, Chocó y Cauca.