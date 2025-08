Estos son los puntos más relevantes de las 1.114 páginas de la condena contra el expresidente Álvaro Uribe

En total, 11 puntos condensan los detalles de lo que fue la investigación que se convirtió en acusación y terminó en condena. Cada punto explica los escenarios que se fijaron en el juicio y el recorrido que hizo la defensa del expresidente Uribe por tratar de demostrar que los señalamientos de la Fiscalía no tenían soporte. Al final, el ente acusador ganó el primer round .

La jueza inició reconociendo un “error” en la redacción de la sentencia y particularmente en el monto de la pena. “Había cometido un error en la parte resolutiva, en cuanto a que no era lo mismo que decía en número que en letras, pero inmediatamente mi equipo se dio cuenta, lo pudimos corregir” , admitió.

La cita

Los hechos

“Conforme quedó demostrado en juicio, dichos escritos contenían declaraciones que no correspondía a la realidad, y provinieron de la determinación que Álvaro Uribe Vélez ejerció sobre Diego Javier Cadena Ramírez, para que, directamente y por interpuesta persona, en este caso los abogados Samuel Arturo Sánchez Cañón y Juan José Salazar Cruz, le entregaran y prometieran dinero”, señala la sentencia.

El perfil

Las actuaciones

Los alegatos

Las pruebas

En la argumentación de los delitos que llevaron a la condena, la sentencia ocupa buena parte de las 1.114 páginas. En cada conducta se advierten de eventos, momentos, llamadas, audios, cuadernos y actividades que, en criterio de la jueza, no se alejan mucho de los alegatos de la Fiscalía.

“A partir de las subreglas, le asiste la razón a la defensa contractual sobre esa ambivalencia fáctica, que no puede contaminar la sentencia proferir, al no existir concordancia entre los consignados en la acusación y aquellos demostrados por los que eventualmente se le impondría condena, empero, no frente a la ausencia de conocimiento del procesado sobre los cargos enrostrados”, señala la sentencia.