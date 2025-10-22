Donald Trump lanza advertencia a Gustavo Petro y amenaza con “medidas muy severas” contra Colombia. “Más le vale tener cuidado”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse este miércoles, 22 de octubre, a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, desde la Casa Blanca, y aseguró que “es un matón y un mal tipo. Es un tipo que produce mucha droga”, en medio de la crisis diplomática que vive el Gobierno con Washington.

También confirmó: “Acabamos de suspender, a partir de hoy, todos los pagos a Colombia”, a pesar de asegurar que llegó a un acuerdo con el Gobierno colombiano.

“Llegamos a un acuerdo con él, pero no, es un matón y un mal tipo y ha lastimado mucho a su país”, dijo el presidente norteamericano desde la Casa Blanca, sin dar más detalles del supuesto entendimiento.

“Es un matón y un mal tipo”: Donald Trump arremetió contra Gustavo Petro y anunció recortes a Colombia. También advirtió que podría tomar “medidas muy severas” contra el país. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/mxFKHBlALq — Revista Semana (@RevistaSemana) October 22, 2025

Luego, el presidente estadounidense criticó duramente la política antidrogas del país. “Lo están haciendo muy mal, Colombia. Producen cocaína. Tienen fábricas de cocaína. Cultivan todo tipo de porquería, drogas malas, que entran a Estados Unidos, generalmente por México”, aseguró Trump.

Disputas entre Donald Trump y Gustavo Petro crean tensión en el panorama político. | Foto: Getty Images

Finalmente, le advirtió al presidente Petro: “Más le vale tener cuidado o tomaremos medidas muy severas contra él y su país. Su país es, a lo que ha llevado a su país, es una trampa mortal”, cerró el mandatario estadounidense después de ser preguntado por periodistas en el recinto sobre las posiciones del presidente Petro.

Las declaraciones del presidente republicano contra el mandatario colombiano se dieron luego de que en medio de una rueda de prensa en Washington, donde una periodista le preguntó acerca de las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro.

En estas, el mandatario dijo: “La humanidad tiene una primera salida y es cambiar a Trump, de diversas maneras, puede ser por el mismo Trump, la más fácil. Si no, sacar a Trump”, manifestó en una entrevista para Univisión.

A raíz de esto, una comunicadora le preguntó al presidente estadounidense al respecto. “Dijo que si no cambias, quizás haya que deshacerse de ti. ¿Lo consideras una amenaza?”, fue la pregunta bajo la cual Donald Trump arremetió contra el presidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro y Donald Trump. | Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: Getty Images

Esta no fue la primera vez que el presidente de Estados Unidos habló con duras palabras contra el mandatario colombiano, ya que el pasado domingo, desde el Air Force One, manifestó que “Colombia está fuera de control. Ahora tienen al peor presidente que han tenido. Es un lunático. Tiene problemas, problemas mentales”.

Además, ese mismo día lo había acusado duramente por supuestos vínculos del narcotráfico a través de su cuenta de Truth Social. “El presidente colombiano Gustavo Petro es un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia”.

Aseguró que el narcotráfico se ha convertido “en el mayor negocio de Colombia” y manifestó que “Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EE. UU.”.