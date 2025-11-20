Mundo
Bloomberg publica el polémico audio de la canciller colombiana en el que revela postura del Gobierno Petro sobre salida negociada de Maduro
La Cancillería desmintió al medio sobre lo que dijo la canciller frente a la situación en Venezuela.
En medio de la polémica por una publicación de Bloomberg en la que la canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio, había hablado de la posibilidad de una “salida segura” del dictador Nicolás Maduro del poder, se dio a conocer un audio de la entrevista a la funcionaria colombiana.
En la pieza, publicada por Bloomberg, se puede oír al entrevistador preguntándole a Villavicencio sobre la situación en Venezuela y la posibilidad de que Maduro entregue el poder en el país suramericano.
“Si hubiera un plan que diera garantías a Maduro de una transición sin él en el poder, ¿usted cree que el presidente Maduro debería considerarlo?”, preguntó el periodista de Bloomberg.
“Sí, yo creo que de hecho lo ha considerado, que pueda haber una salida, una transición donde él pueda irse sin que tenga que pasar por la cárcel y que venga alguien que pueda hacer esa transición”, respondió la canciller.
Villavicencio continuó diciendo que la idea era que hubiera una transición en el país a través de unas elecciones.
“Que pueda haber unas elecciones que estén legitimadas con un proceso transparente, pues sería lo más sano, es lo que nosotros nos decimos y lo que se le está proponiendo, y creo que Maduro estaría por aceptar”, manifestó la canciller.
“¿Estaría por aceptarlo?”, preguntó el periodista tras la sorpresiva respuesta de la ministra de Exteriores de Colombia, respecto a la posibilidad de un acuerdo entre Estados Unidos y el régimen de Maduro.
“Yo creo que aceptaría ese planteamiento”, confirmó la canciller, en medio de la entrevista.
En el audio se puede apreciar que el periodista continúa preguntando cuál es el motivo por el cual la canciller pensaría que Maduro aceptaría un plan para salir pacíficamente del poder, a lo que ella le responde que es algo probable.
“Porque, bueno, ha avanzado buscando mediaciones, pero otra cosa es que Estados Unidos quiera aceptar, que para mediar las dos partes deben aceptar”, aseveró Villavicencio.
Durante la entrevista, la funcionaria también se refirió a la mediación de países como Brasil, para que las tensiones entre Trump y Maduro disminuyan.
“Brasil ha propuesto ser el mediador, y lo ha dicho el presidente Lula, y sería bueno que aceptaran, pero como le digo, en esto no solamente Venezuela debe aceptar, también debe aceptar la oposición”, dijo la funcionaria del Gobierno colombiano.